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現場觀察／鄭主席訪美言詞嗆辣 中華民國派重燃希望

聯合報／ 本報記者陳熙文
國民黨主席鄭麗文（中）拜會波士頓紐英崙中華公所。 圖／國民黨提供
國民黨主席鄭麗文（中）拜會波士頓紐英崙中華公所。 圖／國民黨提供

美東時間五日晚上，國民黨主席鄭麗文出席在波士頓舉行的僑宴，據說僑宴門票熱門，就算一席五十美元也早早搶購一空；這群以在地傳統僑社和國民黨波士頓分部為核心的僑胞無不爭相想一睹鄭麗文的風采。

鄭麗文上午就先行拜訪波士頓傳統僑社的中心據點：紐英崙中華公所，在藍營僑胞面前發表了慷慨激昂的談話。

鄭麗文先是把民進黨痛批一頓，再表揚國民黨過往的政績，以此證明國民黨再度執政的必要，接著鄭麗文成了和平推銷員，從兩岸和平講到美中和解，再把「九二共識」、「一中憲法」等詞重新包裝，讓鄭麗文贏得了滿堂喝采。

有僑胞聽著聽著，不禁脫口而出，「和平是有力量的！」眾人皆鼓掌叫好。

對於篤信中華民國教義派的僑胞們來說，鄭麗文的發言很合他們的胃口，而鄭麗文言詞犀利、談吐夠「辣」，偶爾顯露的真性情，還有點立法院長韓國瑜的影子，幫久看民進黨長期執政的僑胞出了一口鳥氣，也在鄭麗文身上看見國民黨重新崛起的希望。

而這趟僑宴，鄭麗文的車隊受困波士頓的下班車陣，雖然遲到，但僑胞熱情絲毫不減，席開卅桌的現場，有人揮舞著小國旗、有人舉起雙手叫好，數百人歡聲雷動，不少人忙著拍照，捨不得坐下，給足鄭麗文明星級的待遇。

但僑胞熱歸熱，但還是不免憂慮，私下偷偷跑來問記者，鄭麗文在台灣也這麼受歡迎嗎？有華人僑胞也在紐英崙中華公所質疑，國民黨要怎麼提升競爭力，尤其是如何取得年輕人的支持？

鄭麗文的回答是，民進黨的課綱和「去中國化」，讓國民黨流失年輕支持者，她提出的解方是「藍白合」、凝聚在野力量，並重申國民黨不打仗的招牌。

在海外讓僑胞重燃對國民黨熱情的鄭麗文，如何讓台灣民眾也認同她的論述，並贏得年輕世代的支持，才是她回國後的考驗。

鄭麗文 波士頓 九二共識 華僑 僑團 中華民國 憲法 國民黨

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