鄭麗文：九二共識為基礎 兩岸聯手成就無法想像

國民黨主席鄭麗文美東時間五日拜會波士頓僑團時被問到「一個中國」，她說，全世界都支持一中政策，中華民國憲法也是一中憲法，九二共識為東方高度的智慧結晶；兩岸絕非僅走向軍事衝突，國民黨盼給出締造和平的選擇。

鄭麗文訪美行第五日，先拜會波士頓紐英崙中華公所，與僑胞座談，前往麻省理工學院（ＭＩＴ）與學者交流，晚間參加僑宴。

鄭麗文在中華公所表示，國民黨執政時期創造了經濟、民主轉型及以台積電為首的「護國神山」半導體產業等三大奇蹟，讓世界稱羨，民進黨不感恩還企圖抹煞，她說，二○二八年國民黨必須完成政黨輪替，把台灣帶回正軌。

鄭麗文批民進黨執政十年，以意識形態治國，將台灣推向兵凶戰危；兩岸現在最重要的是回到和平穩定的關係，而此想法與美國總統川普在川習會後表達的意見一致。

鄭麗文指出，兩岸是戰是和，美國扮演關鍵領導的力量；川普的態度讓民進黨非常窘迫，賴總統迄今都無法過境美國紐約，因為賴總統成為麻煩製造者、成為危及台海穩定最大的導火線。

「九二共識不會犧牲民主」

鄭麗文表示，國民黨主張透過交流，兩岸在九二共識的共同政治基礎上求同存異，尋求長久的和平與繁榮；台灣人民沒有選擇，只能選擇和平，但這絕不代表要犧牲台灣民主自由，反而兩岸強強聯手，可以創造無法想像的成就。

被問及如何看待一中，鄭麗文說，全世界支持一中政策，這不需要改變，中華民國憲法也是一中憲法，九二共識即東方高度的智慧結晶；「兩岸同屬一中」為雙方的政治基礎，剩下的是戰略模糊，至於一中誰來定義、怎麼定義，以後再說。

鄭麗文說，從台灣被割讓給日本開始，經歷超過百年的時間，兩岸發展出完全不一樣的制度和生活方式；只要兩岸都說：「我們同屬一個中華民族」，巨大的分歧就能慢慢化解。

「國民黨盼締造和平選擇」

鄭麗文也表示，希望在美中共同努力之下，翻轉第一島鏈，兩岸絕對不只有走向軍事衝突這條路，國民黨希望給兩岸締造和平的選擇。

對於鄭麗文的批評，民進黨發言人吳崢表示，一如預期，鄭麗文此趟赴美只會傳遞錯誤訊息給僑胞與美方各界；鄭麗文在與中國唱和的同時，從未替台灣帶來任何和平；民進黨相信海內外的台灣同胞，以及世界友盟都有智慧能明辨是非，看清這些虛幻的謊言。