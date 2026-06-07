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高虹安條款三讀踩煞車 藍白現裂痕

聯合報／ 記者王小萌／台北報導

藍白原打算在前天院會三讀「公職人員選舉罷免法」第廿六條修正草案，為新竹市長高虹安連任掃除障礙，但國民黨團卻突然在上午協商議程時踩煞車，全案擇期再協商。據了解，國民黨團上月底希望將「周典論條款」抽出逕付二讀，未獲民眾黨團支持，才會在高虹安案上突然變卦，此一反制動作讓藍白合產生裂痕，國民黨立法院黨團總召傅崐萁在黨團協商時直接表達不願和民眾黨團總召陳清龍說話。

三黨分別就選罷法提案，日前在立法院內政委員會初審；民進黨團和國民黨團達成共識，將條文修正為「但受緩刑宣告者，不在此限」；民眾黨團則堅持主張將條文修正為，「但受緩刑宣告或『易刑』處分者，不在此限」，有望為誣告案二審改判六個月，未受緩刑宣告的高虹安解套。

此外，屏東縣議長周典論涉為郭台銘參選總統收購連署書，國民黨立委提案修正「總統副總統選罪免法」為其解套，上月一度要排審，引來民進黨立委攻擊，國民黨團上月廿九日原打算逕付院會二讀，未獲民眾黨團支持。

有立委表示，當天朝野在院長休息室協商時氣氛異常，陳清龍多次要找傅崐萁攀談，傅都沒搭理，還說「我不要跟你講話」；傅崐萁掉頭走出院長休息室，陳清龍緊隨其後，但溝通未果。

民眾黨人士指出，周典論條款就社會觀感爭議過大，修法恐被外界解讀為替賄選案件解套，實在難以支持；何況目前行政院對部分立法院三讀通過法案採取不副署、不執行的情況下，若在最後一刻被擋下，反而淪為被攻擊的箭靶。

一名國民黨立委私下表示，多數委員都覺得周典論條款沒有太大必要，且政治色彩太濃。

傅崐萁昨天否認交換說，並斥其為陰謀論。

高虹安 國民黨團 民眾黨團

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