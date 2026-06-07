蕭美琴昨赴帛琉 盧秀燕出訪歐洲

藍綠政要接力出國拚外交，副總統蕭美琴昨上午率團前往友邦帛琉展開為期五天的訪問，她在機場表示，此行肩負賴清德總統交付的重要任務，期盼深化台帛情誼、協助推廣帛琉觀光，並見證兩國合作成果。盧秀燕晚間搭機出訪歐洲，預計花十天拜訪德國、捷克與奧地利，拓展國際貿易市場，拜訪民主友人與訪問友好城市。

這是蕭美琴就任副總統後首度出訪邦交國，她說，中華民國與帛琉建交已超過廿五年，兩國互動密切，期待透過此次訪問進一步深化雙方在各領域的合作；她提到此行將拜會帛琉總統惠恕仁及當地政要、協助推廣帛琉觀光，並見證台帛合作成果。

蕭美琴指出，觀光是帛琉重要產業，訪問團將在惠恕仁的邀請下，實地探訪當地永續觀光景點。據了解，惠恕仁將親自陪同蕭美琴前往有「上帝的水族箱」之稱的洛克群島，體驗泛舟及浮潛。蕭美琴在行前透過短片曝光為此準備的「台灣製造」行頭。

盧秀燕昨晚在桃機受訪指出，此行肩負深化民主夥伴關係、促進城市交流及拓展非美市場等三大任務，希望透過城市外交進一步擴大台中與歐洲國家的合作機會。

根據中市府規畫，盧秀燕首站將抵達德國，八日至十日陸續拜會布蘭登堡邦議會、柏林市政府、德國國會、德勒斯登市政府等；第二站為捷克，十一日拜會捷克參議院、布拉格市政府；第三站到奧地利，十二至十三日將拜會巴登市政府等。

中市府表示，德捷奧三國與台灣有共同民主信念，且都擁有工具機、精密機械等產業，和台中市互動密切。據了解，盧此行重點為德國，德國國會友台小組主席徐德分上月拜訪中市府，盧秀燕此次回訪，雙方除產業交流，盧還安排拜會柏林市政府，與德國政府部門交流。

政界人士表示，台灣國際工具機展三月在台中國際會展中心舉辦時，德國館是最大規模的單一國家展區，台積電在德國設立的廠區，人才培訓基地就在台中。此外，盧頻繁與國際互動引發關注，一方面受美國對等關稅影響，產業須積極擴展非美市場，其次，去年大罷免結束後，國際社會認為須加強與台灣社會交流，消息來源不能只靠執政黨。