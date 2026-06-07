賴總統維持現狀論未引發反彈 綠營人士：獨派隱忍金孫

「川習會」後，美國總統川普言明反台獨，賴清德總統以致力維持現狀作為回應，至今餘波盪漾。綠營人士表示，賴總統對現狀的定義有兩大內涵，和平是現狀、台獨也已經是現狀，對「台獨」的定義，形同放棄了法理台獨；獨派雖然私下也表達不滿，只是對「台獨金孫」還在隱忍，整體評估基本教義派未有大動作，綠營基本盤尚穩固。

賴總統日前在民進黨青年座談會表示，所謂「台獨」這兩個字的意涵，其實是在指台灣不屬於中華人民共和國的一部分，是在指中華民國和中華人民共和國互不隸屬。

黨政人士指出，賴總統論述不脫競選總統以來，對於國家主權的論述，依然緊扣民進黨的「台灣前途決議文」，還有前總統蔡英文的「四大堅持」；但細微的差別是，賴總統首次對「台獨」做了直接定義，而這個定義在統獨光譜上，是更向中間靠攏的，黨內輿情系統高度關注獨派反應。

台灣國家聯盟執委、台教會前會長陳俐甫表示，獨派視法理台獨為終極目標，這個信念沒改變，賴總統對台獨定義和獨派主張明顯有落差，但獨派也理解政治現實，要達到終極目標前，是循序漸進且有策略，所以雖然對賴總統對「台獨」的定義不滿意，但仍會支持賴。