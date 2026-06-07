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藍：和平不能只靠軍購數字往上加

聯合報／ 記者張曼蘋屈彥辰／台北報導

美國總統川普稱正在考慮對台的一四○億美元軍售案，且隨時都可跟賴清德總統談。立院外交國防委員會召集委員陳冠廷表示，持續性的對台軍售對於穩定印太區域極其重要，不僅能提升台灣的自我防衛能力，更是與美國的國家利益完全一致。國民黨立院黨團書記長林沛祥則說，真正穩定的和平不能只靠軍購數字不斷往上加，期待持續深化台美友好關係。

林沛祥表示，國民黨立院黨團一向尊重美國政府對於軍售政策的評估與決策程序，感謝長期以來美國對台灣安全的支持，「川普這句『正在考慮中』，其實也再次提醒，任何國家的安全都不能完全寄託在別人的決定上。」

林沛祥說，國民黨一向主張強化自我防衛能力，但真正穩定的和平不能只靠軍購數字不斷往上加，期待台美友好關係能夠持續深化，也希望政府除了採購武器外，積極推動兩岸對話、區域合作與風險管理。

陳冠廷指出，除了軍售案之外，美方在國會層面也持續給予台灣實質的安全支持。美國聯邦眾議院軍事委員會日前歷經通過二○二七年財政年度「國防授權法案」（ＮＤＡＡ），其中包括為「台灣安全合作倡議」挹注最多十億美元資金。

陳冠廷提到，近期已有多個美國無人載具相關協會及產業鏈代表團接連陸續訪問台灣，這種結合地緣政治與科技產業的交流，正是台灣未來可以大力推進的發展方向。

林沛祥說，感謝美國國會跨黨派關注台灣安全與區域穩定，樂見透過法案與制度化合作協助台灣，但台海和平不能只剩軍事思維，希望都寄託在軍備，恐治標不治本。

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