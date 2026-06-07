美眾院軍委會通過國防授權法案 10億美元助台防衛

前總統馬英九控基金會前執行長蕭旭岑、王光慈違財政紀律，馬英九基金會日前正式提告蕭、王涉嫌侵占、背信。三人調查小組成員、經濟部前部長尹啟銘今日說．如果可以重來，他還是不願意被捲進馬英九基金會有關「蕭、王」的事件，因為他知道：這把年紀了，一旦被捲入，他必須再次穿越一座見證人心醜陋的黑森林，情緒必會再經一次撕肝裂肺；但身為基金會董事，且是調查小組成員之一，不得不再走這一趟，因為球就在頭頂上，沒有不接的餘地。

2026-06-06 18:29