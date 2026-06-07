預算未過 賴總統：繼續推動無人機產業

賴清德總統昨在新北、高雄兩度表示，很遺憾國防特別預算條例無法全數通過，國內國防自主經費被全數刪除，其中最重要的就是無人機產業，預算在國會沒通過，但為了國家安全，我們沒有放棄，將再接再厲徵得國會同意，要繼續推動。

賴總統昨出席新北嘉義同鄉會會員大會，同鄉會理事長劉德宗指出，政府整合民間與官方資源，建構完整的國土安全網，嘉義民雄是推動無人機產業的重點發展區域，很可惜國防預算遭刪減四千七百多億，其中無人機產業計畫也遭刪減。

劉德宗向總統請命指出，這已影響嘉義鄉親回家就業機會，這是嘉義人的心聲與痛苦，希望賴總統為了國家安全，能堅持國軍不對稱作戰計畫繼續執行。

賴總統致詞表示，遺憾國防特別預算條例無法全數通過，但為了國家安全，我們並不放棄，無人機產業也要繼續推動；我們與民主陣營並肩作戰，各國領袖表示，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，面對中國的威脅，不單純是台灣獨自面對，這是全世界共同面對的問題。

賴總統昨下午出席高雄醫學大學「健康台灣深耕論壇」，他談到ＡＩ新十大建設時表示，台灣發展前瞻關鍵技術與研發，其中機器人項目涵蓋無人機產業，「很可惜，無人機的預算在國會沒有通過」。

賴總統說，這次國防預算審查也很奇怪，把國防自主經費全部刪除，其中最重要的就是無人機，但我們沒放棄，未來希望再接再厲，徵得國會的同意。