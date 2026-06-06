影／盧秀燕啟程訪歐 鎖定拓展非美市場：加深民主同盟、擴大歐洲商機

台中市長盧秀燕今晚自桃園國際機場啟程，率團展開為期10天的歐洲訪問行程，將前往德國、捷克及奧地利等3國。盧秀燕表示，此行肩負深化民主夥伴關係、促進城市交流及拓展非美市場等3大任務，希望透過城市外交進一步擴大台中與歐洲國家的合作機會。

盧秀燕表示，繼今年3月訪問美國後，此次再率團前往歐洲三國，主要目的之一是拓展國際市場。她指出，德國、捷克與奧地利都擁有良好的工業基礎，與台中產業往來密切，盼藉由此行深化彼此經貿合作，擴大歐洲商機。

她說，此次出訪首要任務是拜會歐洲三國政要及國會議員，就國際局勢交換意見。雖然台灣與歐洲距離遙遠，但雙方都珍視民主自由價值，希望透過交流進一步加深民主夥伴關係。

第二項任務則是拜訪友好城市，針對城市治理、公共建設及施政經驗進行交流。盧秀燕表示，城市之間可以互相學習、分享經驗，藉此提升治理能力與施政效能。

至於第三項任務，則是拓展非美市場。她指出，在全球經貿局勢快速變化下，歐洲市場的重要性持續提升，德國、捷克及奧地利與台中產業結構相近，希望藉由此行強化產業鏈合作，創造更多商業及投資機會。

台中市政府表示，此行預計拜訪7座城邦，包含德國的柏林、布蘭登堡邦、薩克森邦及德勒斯登，捷克首都布拉格，以及奧地利的巴登市與維也納。行程除安排拜會地方政府外，也將與德國國會、捷克參議院等單位交流。

盧秀燕表示，近年台中市與歐洲多國往來密切，建立良好友誼，此次出訪也獲得當地友人邀請與協助。她強調，「好朋友之間要多往來，有來有往，感情才能更深厚、更加長久」，期盼透過此次訪問進一步深化台中與歐洲各界的合作關係。

台中市長盧秀燕（左三）今晚自桃園國際機場啟程，率團展開為期10天的歐洲訪問行程，將前往德國、捷克及奧地利等3國。記者季相儒／攝影