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被綠委指修國籍法放寬陸籍參政選總統 傅崐萁辦回嗆：請認真讀選罷法

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁。聯合報資料照
國民黨團總召傅崐萁。聯合報資料照

民進黨立委公開指，國民黨立委傅崐萁、蘇清泉、羅智強、陳玉珍、翁曉玲、陳永康、葛如鈞等共16人，提出國籍法修正草案，稱「將會讓中國人可以擔任台灣任何公職，包含總統的參選」。對此，傅崐萁辦公室表示，請民進黨認真一點讀總統副總統選舉罷免法，搞清楚總統候選人的資格。

傅崐萁等16名立委於去年11月26日提出國籍法第1條修正草案，時值陸配參政爭議，推動修法盼釐清國籍法與「憲法增修條文」第11條及兩岸人民關係的適用關係，避免規範競合，確保法制一致性，並明確大陸地區人民取得台灣地區戶籍後之參政資格適用規範。

當時提案是於國籍法第1條增訂，「本法對大陸地區人民之適用，依憲法增修條文第11條及台灣地區與大陸地區人民關係條例之特別規定。 大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，其公職參選及任職資格，均依前開特別法規定，不適用本法第20條之放棄外國國籍規定。」

民進黨立委王定宇在臉書發文，表示「中國國民黨立院黨團傅崐萁等人提案修國籍法」。他指出，此修正草案將導致中國人民未放棄中國國籍即可擔任台灣任何公職，包括總統；修法若通過，將嚴重衝擊台灣國家安全與主權；過去國籍法規定，中國人民必須放棄中國籍才能參與台灣公職，此次修法放寬，恐讓中國籍人士有機會直接參選立委、總統等重要職位，威脅台灣民主制度。

不過，傅崐萁辦公室表示，傅辦並未提案修國籍法第20條，針對總統候選人資格，選罷法有明文規定。

據總統副總統選舉罷免法第20條之2明定，回復中華民國國籍、因歸化取得中華民國國籍、大陸地區人民或香港、澳門居民經許可進入台灣地區者，不得登記為總統、副總統候選人；另據國籍法第20條規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職。

國籍法 傅崐萁 選罷法

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