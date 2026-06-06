台帛友好巧克力開路 蕭副總統親赴帛琉棒球場挺台灣隊

副總統蕭美琴今天率團出訪友邦帛琉，由帛琉副總統歐宜樓接機，在聽聞台灣選手正在當地比賽後，蕭副總統隨即新增行程前往為台灣隊加油，並贈送象徵「台帛友好」紀念巧克力給球員們，感謝大家熱情參與跟邦交國的交流。

蕭副總統今天啟動「帛榮專案」，是上任後首次出訪友邦帛琉。訪團於中午從桃園國際機場出發，當地時間約下午5時飛抵帛琉國際機場，歐宜樓（RaynoldOilouch）與中華民國台灣駐帛琉大使陳剛毅登機恭迎蕭副總統。

接機歡迎儀式現場簡單隆重，由帛琉青年吹奏螺角歡迎，蕭副總統下機後由帛琉代表獻戴迎賓花環，帛琉警察儀隊列隊致敬，旅居帛琉的僑胞們則揮舞著兩國國旗歡迎，蕭副總統也趨前逐一握手致意，並當場決定「新增」一項行程。

歐宜樓在接機時向蕭副總統提及，台灣國際棒球交流發展協會正在帛琉參加「2026台帛棒球交流賽」，這讓熱愛棒球的蕭副總統決定先直奔棒球場為球員們加油打氣，只不過，抵達時賽事已告段落，但蕭副總統仍逐一跟球員們握手致意。

蕭副總統表示，本來想看比賽，時間沒有算好，她很高興選手們來跟帛琉棒球隊交流，台灣一直透過交流來增強帛琉球隊的競爭力，帛琉棒球隊在去年太平洋迷你運動會也拿到冠軍，非常感謝大家熱情參與跟邦交國的交流。

蕭副總統此行特地準備象徵「台帛友好」的紀念巧克力，除現場發送給棒球選手們，在前往帛琉的飛航期間，也分送同機旅客巧克力，共同分享台帛深化邦誼喜悅，以及難得的同機緣分。

蕭副總統今天晚間將在下榻飯店與歐宜樓進行會晤餐敘，就雙邊關切議題廣泛交換意見。

蕭副總統晚間透過臉書表示，她一到帛琉，第一站就先到棒球場，為即將開打友誼賽的台灣與帛琉棒球隊加油打氣。她指出，棒球是台帛兩國人民都很喜愛的運動，而外交有很多種方式，透過交流賽以球會友，相信能夠更增進台帛之間的深厚情誼。