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【即時短評】合作並非和稀泥 持續強推爭議法案恐難下架民進黨

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨、民眾黨3月共同簽署「藍白2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」，藍白合作框架正式由中央擴至地方。聯合報系資料照
國民黨、民眾黨3月共同簽署「藍白2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」，藍白合作框架正式由中央擴至地方。聯合報系資料照

本屆立法院藍白席次過半，二年下來聯手推動法案無往不利，也奠定2026年地方選舉「藍白合」基礎。雙方若能共推擴大民意認同的法案，固然有助深化合作正當性；可若是依賴席次優勢強推爭議性高、缺乏社會支持的法案，不僅會流失民心支持，更讓民進黨尋得機會借題操作，離藍白大聲喊出「2028下架民進黨」的目標背道而馳。

為強化國會監督力道，藍白聯手通過「國會改革法案」、軍購特別條例；為打破中央集權又集錢，藍白合作翻修財政收支劃分法；為避免獨立機關成為行政權的附隨組織，藍白多次擋下爭議性人事案。除了政治性較高的議題，藍白也強力爭取軍公教待遇、普發現金、還假於民等多項民生法案，展現聯手制衡民進黨執政的絕佳默契。

當然，藍白主張也非全然相同，以民眾黨過去推動修正法院組織法為例，主張法庭審理應公開直播，其論述建立在司法透明化的訴求上，因此獲得國民黨相挺；國民黨在推動修正黨產條例，避免救國團受政治清算時，民眾黨也認同救國團曾是政府單位，非政黨附隨，最終給予支持。

在這樣的合作框架下，代表兩黨若能共同提出具實質意義，或是足以說服對方，甚至是能向社會說明的議案主張，即便民進黨強力反對，當然仍有聯手推動的空間；可若提出法案社會共識低，相互間都難以接受，當然就會動搖藍白合作的基礎。

也就是因為缺乏說服，難以找到足夠的公共利益論述，國民黨接連推動黨產條例討黨產及量身打造「周典論條款」，才會連自己人都無法支持，又如何能用藍白合的大帽子，強逼民眾黨和稀泥？畢竟若讓合作演變成國會多數暴力，無法爭取更多的社會認同，不僅無助於深化團結，更與重返執政的目標漸行漸遠。

民進黨 藍白合 國民黨 民眾黨 立法院

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