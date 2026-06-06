賴總統：持續強化國防自主 推動AI新十大建設

總統賴清德今天表示，政府會持續強化國防力量、落實國防自主並與民主夥伴站在一起，推動「AI新十大建設」、協助中小微企業轉型發展經濟，讓國家更安全，人民獲得更完善照顧。

新北市嘉義同鄉會第12屆第2次會員代表大會，今天在新北市新莊區舉行，總統賴清德應邀出席，嘉義縣長翁章梁、民主進步黨籍立法委員蔡易餘、王美惠、蘇巧慧等多名立委，與各縣市議員都參加並與鄉親合影紀念。

總統致詞時表示，在鄉親支持並當選總統後，他與蕭副總統並肩作戰，與行政院長卓榮泰團隊密切合作，在前總統蔡英文的施政成果上繼續前行，並推動國防自主，讓國家更安全。尤其，持續推動國防產業與嘉義重視的無人機產業。

賴總統說，台灣也與民主陣營的國家一起致力於台海和平，並讓經濟持續發展與成長。台灣近年經濟表現亮眼，今年第一季的經濟成長率為14.55%、全年經濟成長率預估為9.64%，人均GDP（國內生產毛額）也已超越日本、韓國，股市市值為全球第5大市場。

總統說，政府提出「AI（人工智慧）新十大建設」致力科技產業，以及帶領中小微企業一起發展，也讓傳統產業與小公司都賺錢。台灣經濟會愈來愈好，社會才會更和諧。

總統並提到，政府因應少子女化與人口結構挑戰的18項戰略，針對0到18歲規劃成長津貼，讓孩子成年後，有基金可以持續就學或創業。

總統強調，大家對台灣要有信心，除了中央努力、方向正確，地方政府也很重要。他以新北市子弟的身分，推薦蘇巧慧是優秀人選，不但是法律碩士、在立法院表現優秀，深耕基層，盼她在年底新北市長選舉勝選，帶領台灣最多人口的新北市更進步，「最好的人選就是蘇巧慧」。

總統表示，前行政院長蘇貞昌任內投入嘉義縣市許多建設，推動無人機產業，他也會持續建設，為嘉義打拚。他自己擔任過台南市長，了解身為父母官要深入基層、照顧百姓，讓蘇巧慧當選就可以使新北市脫胎換骨、大進步。

總統也推薦民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘、嘉義市長參選人王美惠，親和力夠、深入基層，盼鄉親支持好的人才，讓中央與縣市一起合作。