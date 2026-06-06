日菲畫界談判衝擊宜蘭漁權 吳宗憲要求漁業署硬起來提對策

日本與菲律賓近日宣布啟動專屬經濟區（EEZ）畫界談判，漁民憂心漁權受損。宜蘭南方澳是全台三大漁港之一，國民黨縣長參選人、立委吳宗憲近日召開協調會，要求漁業署硬起來，提出護漁對策。

吳宗憲今天表示，近日邀集勞動部、漁業署及宜蘭地方單位，會同蘇澳、頭城漁會代表召開協調會，討論日菲啟動畫界談判議題。

他說，畫界談判等同在台灣家門口畫地盤，嚴重擠壓宜蘭漁民代代傳下來的東部傳統漁場，未來隨時可能遭遇登檢、驅離與扣押風險，政府卻顯得軟弱退讓。

「絕不能等漁船被扣押才來善後」，吳宗憲要求，漁業署必須硬起來，立刻盤點作業海域與主要魚種，提出護漁對策，也要向外交部反映執法風險，

吳宗憲也說，台美貿易協定後，勞動部公布3年內推動「移工零付費」，把外籍漁工在母國相關仲介、簽證、機票等費用，全數轉嫁台灣雇主，將使得中大型船隊人事成本暴增，台灣漁民成本壓力不斷增加。

他表示，漁業現場根本找不到本國船員，漁業與製造業必須脫鉤，並有專案補貼。他會在立法院緊盯勞動部與漁業署，要求護漁民、顧生計，守住宜蘭人飯碗，否則若沒有傳統漁業，整條產業鏈包括冷凍廠、鐵工廠、五金行等都會受到影響。