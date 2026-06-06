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維持現狀論未引發獨派大反彈 綠營人士：獨派還在隱忍「金孫」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

川習會」後，美國總統川普言明反台獨賴清德總統以致力維持現狀作為回應，至今餘波盪漾。綠營人士表示，賴總統對現狀的定義有兩大內涵，和平是現狀、台獨也已經是現狀，對「台獨」的定義，形同放棄了法理台獨；獨派雖然私下也表達不滿，只是對「台獨金孫」還在隱忍，整體評估基本教義派未有大動作，綠營基本盤尚穩固。

賴總統日前在民進黨青年座談會表示，所謂「台獨」這兩個字的意涵，其實是在指台灣不屬於中華人民共和國的一部分，是在指中華民國和中華人民共和國互不隸屬。

黨政人士指出，賴總統這回論述不脫競選總統以來，對於國家主權的論述，依然緊扣民進黨的「台灣前途決議文」，還有前總統蔡英文的「四大堅持」；但細微的差別是，賴總統首次對「台獨」做了直接定義，而這個定義在統獨光譜上，是更向中間靠攏的，黨內輿情系統高度關注獨派反應。

台灣國家聯盟執委、台教會前會長陳俐甫表示，獨派視法理台獨為終極目標，這個信念沒有改變，賴總統對台獨的定義和獨派主張明顯有落差，但獨派也理解政治現實，要達到終極目標前，是循序漸進且有策略的，所以雖然對賴總統對「台獨」的定義不滿意，但仍會支持賴。

一位獨派色彩鮮明的民進黨人士分析，獨派團體近年來多走向溫和路線，其中又以台獨大老辜寬敏過世為分水嶺，「辜老」走了之後，基本上已無有組織、有話語權的台獨基本教義派，這也是這回賴總統看似要得罪深綠了，但獨派也未有大動作的主因。

民進黨人士表示，賴總統「維持現狀論」之後，經過半個月沈澱，總結是獨派、深綠票源未有明顯動搖，綠營內部安定也成了賴總統執政底氣，未來會持續論述台灣不挑釁、不冒進，但也不會在壓力下自我矮化，台灣珍惜和平，但不能把和平寄託在對方善意；台灣追求穩定，但不能以犧牲主權與民主生活方式作為代價；走中間路線，拓展最大支持度。

台獨 川習會 賴清德 民進黨

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