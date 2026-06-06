快訊

中職／百萬象迷明星賽奪還！中信兄弟超越悍將又霸榜了

台指期夜盤重挫3,006點！一度驚見跌停…網憂「四貸同堂」：恐瞬間斷頭

33歲「甜寵劇男神」驚傳驟逝！經紀公司證實：於家中離世

聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／正朝華府前進 鄭麗文醞釀美中台論述

世界日報／ 記者 陳熙文
中國國民黨主席鄭麗文(中)在波士頓國民黨常委張韻蘭(右一)和書記鄭增壽(左一)介紹後致詞。(特約記者周菊子／攝影)
中國國民黨主席鄭麗文(中)在波士頓國民黨常委張韻蘭(右一)和書記鄭增壽(左一)介紹後致詞。(特約記者周菊子／攝影)

日正當中的美國波士頓，氣溫竟也飆上攝氏20幾度，惹得人發悶。國民黨主席鄭麗文訪美之旅，6月3日抵達「豆城」波士頓，一行人不能說是千里走單騎，但如此由西到東急行軍，一城一城地向美國權力政治中心的華府推進，也稱得上是「闖五關」。

鄭麗文循著過來人經驗，沒有第一站就直撲華府，當然是有意醞釀氣氛。然而，鄭麗文這樣循序漸進朝華府逼近，是要在途中聽取各方意見，逐步把心中的美中台和兩岸論述收攏，準備迎接華府的最終測試和質問。

鄭麗文在波士頓，哈佛大學的座談會和演講無疑是場模擬考，不但要操練對美的應對進退，也面對面掌握美方的想法和疑慮；國民黨在態度上似乎也是如此操作，哈佛相關行程未如外界預期中的高調，透露出還在試水溫、問應手的味道。

鄭麗文或許口才犀利，但諸如「憲法一中」的兩岸政治基礎、建立制度化、永續經營的和平架構、左右逢源的中間路線，乃至於把第一島鏈打造成「和平繁榮之鏈」的期待，口號和新意有是有了，但必須補足內容才行，否則恐落入「華而不實」的評語。

鄭麗文此行緊湊，看得出來要借力使力，鞏固黨內政治地位，也有意在國人和美國面前洗刷「紅墨」，強調其追求的是和解、非臣服；是反戰派、非親中派；是中華民國派、非「中共同路人」。

但鄭麗文如想狠狠撕下身上被貼滿的紅標籤，也得說明其路線與「九二共識、一國兩制」有什麼根本上的不同，同時必須講明台灣在新時代美中框架之下的角色和定位，而不是拐彎抹角講述一條投機路線。

倒數不到一周，鄭麗文距離華府尚有700公里，能不能在踏足特區前，梳理出一套完整論述，拿捏住美國人的心，考驗鄭麗文和團隊的應變能力。

鄭麗文致詞。後排坐者左起中華公所中文書記張青梅、英文書記阮鴻燦、主席雷國輝。右起國民黨中常委勤彭蓁、李德維、駐美代表秦日新、前駐美代表袁健生。(特約記者周菊子／攝影)
鄭麗文致詞。後排坐者左起中華公所中文書記張青梅、英文書記阮鴻燦、主席雷國輝。右起國民黨中常委勤彭蓁、李德維、駐美代表秦日新、前駐美代表袁健生。(特約記者周菊子／攝影)

鄭麗文 華府 哈佛大學

延伸閱讀

鄭麗文周一啟程訪美說明「和平繁榮之鏈」 將赴5城市與華府智庫座談

座談被拷問 鄭麗文：加強台灣防衛不牴觸創造兩岸和平

鄭麗文訪美 將對談「修昔底德陷阱」論述者

鄭麗文啟程訪美兩周 喊話：國民黨才是真朋友

相關新聞

維持現狀論未引發獨派大反彈 綠營人士：獨派還在隱忍「金孫」

「川習會」後，美國總統川普言明反台獨，賴清德總統以致力維持現狀作為回應，至今餘波盪漾。綠營人士表示，賴總統對現狀的定義有兩大內涵，和平是現狀、台獨也已經是現狀，對「台獨」的定義，形同放棄了法理台獨；獨派雖然私下也表達不滿，只是對「台獨金孫」還在隱忍，整體評估基本教義派未有大動作，綠營基本盤尚穩固。

「周典論條款」換「高虹安條款」談不攏 藍白合現裂痕

藍白兩黨原訂於昨日院會三讀「公職人員選舉罷免法」第26條修正草案，為新竹市長高虹安掃除連任可能的障礙，但國民黨團卻突然在上午協商議程時急踩剎車，全案擇期再協商。據了解，國民黨團突然變卦，是因前一周希望將總統副總統選罷法「周典論條款」抽出逕付二讀，未獲得民眾黨團支持，但此一反制動作也讓藍白合產生裂痕。

觀察站／正朝華府前進 鄭麗文醞釀美中台論述

日正當中的美國波士頓，氣溫竟也飆上攝氏20幾度，惹得人發悶。國民黨主席鄭麗文訪美之旅，6月3日抵達「豆城」波士頓，一行人不能說是千里走單騎，但如此由西到東急行軍，一城一城地向美國權力政治中心的華府推進，也稱得上是「闖五關」。

國防預算遭砍無人機產業受影響 嘉義同鄉會向賴清德總統請命

新北市嘉義同鄉會今在新莊舉辦會員大會，賴清德總統今化身超級助選員，替民進黨新北市長參選人蘇巧慧拉抬，也為嘉義縣市長參選人蔡易餘及王美惠拉票。嘉義同鄉會理事長劉德宗向總統請命指，國防預算遭刪減4700多億，嘉義無人機產業計畫遭刪減，影響嘉義人就業機會，這是嘉義人的心聲與痛苦，盼總統持續推動。

鄭麗文：兩岸和平是台未來關鍵 賴清德是「麻煩製造者」

國民黨主席鄭麗文於美東時間5日一大早來到波士頓華埠的紐英崙中華公所，與在地華人僑胞見面，她在致詞後也接受現場提問。她說，她高興聽到座中僑胞響應她一向的主張，和平就有力量；強調台灣不能成為下一個烏克蘭，兩岸和平是台灣未來發展的關鍵。

影／蕭美琴訪帛琉 三大任務：深化邦誼、推廣觀光、見證合作成果

副總統蕭美琴中午率團啟程前往我國友邦帛琉共和國，展開為期5天的「帛榮專案」訪問行程。這也是蕭美琴就任副總統後首度出訪邦交國，她在桃園國際機場發表行前談話表示，此行肩負賴清德總統交付的重要任務，期盼深化台帛情誼、協助推廣帛琉觀光，並見證兩國合作成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。