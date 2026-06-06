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鄭麗文：兩岸和平是台未來關鍵 賴清德是「麻煩製造者」

世界日報／ 記者陳熙文、特約記者周菊子／綜合報導
中國國民黨主席鄭麗文於美東時間5日拜訪波士頓華埠的紐英崙中華公所，和僑胞晤談，強調和平就是力量。(特約記者周菊子／攝影)
中國國民黨主席鄭麗文於美東時間5日拜訪波士頓華埠的紐英崙中華公所，和僑胞晤談，強調和平就是力量。(特約記者周菊子／攝影)

國民黨主席鄭麗文於美東時間5日一大早來到波士頓華埠的紐英崙中華公所，與在地華人僑胞見面，她在致詞後也接受現場提問。她說，她高興聽到座中僑胞響應她一向的主張，和平就有力量；強調台灣不能成為下一個烏克蘭，兩岸和平是台灣未來發展的關鍵。

喊認中華民族 化解歧異

鄭麗文5日表示，九二共識就是兩岸溝通的政治基礎，剩下的是「戰略模糊」，要如何定義「一中」，以後再說，並表示，只要兩岸都說同屬一個中華民族，就能化解歧異；鄭麗文也批評台總統賴清德已成為「麻煩製造者」，稱美國與他保持距離。

指台獨主張 台海導火線

鄭麗文表示，紐英崙中華公所主席雷國輝特地指出講台後面有中華民國、美國國旗和中國國民黨黨旗，讓她非常感動。她說，在海外護旗很艱辛，在台灣也要維持中華民國也很艱辛，因為有執政黨(民進黨)每天都在「偷換」概念，想要透過中華民國憲法，讓台獨主張借殼上市。

鄭麗文說，現在台海危機最重要的導火線，就是民進黨的台獨主張，新兩國論和去中國化。

她說，來波士頓，看到僑胞們熱愛、支持中華民國，反觀台灣內部，卻有人並不感恩，還肆意抹黑，完全不顧戰後來到台灣的人，一路篳路藍縷，非常艱辛地建立了民主法治，自由均富的社會，創造的經濟及民主化成就，以及護國神山台積電等許多讓全世界都羨慕的奇蹟。

鄭麗文取笑道，台灣學美國建立的NCC，被人戲稱為「髒兮兮」，變成了迫害新聞自由的工具。例如一名NCC主委不堪時任行政院長蘇貞昌的羞辱，落淚辭職。

批威權復辟 藍須再執政

鄭麗文說，她在川習會後訪問美國，就是希望表達台灣主流聲音的期待，指台灣民眾真的不希望兩岸有任何擦槍走火，否則後果不堪設想。

鄭麗文在會中回答了資深僑胞余麗媖提問「中國想要除掉中華民國」，張青梅提問「國民黨的2028年選舉」，韓幼文問鄭麗文訪問中國時，有沒感覺到人民的善意，有何感觸等問題。

鄭麗文坦言，現在當國民黨黨員得有抗壓性，一不小心就會被「查水表」(「查水表」原指自來水公司人員到府查看度數以計算水費的行為。現延伸為：某人因有敏感言論或爭議行為，遭到政府機關上門「關切」或調查)，讓人難以想像這是民主自由的台灣，威權幽靈又回來了，再繼續下去，台灣就完了，這也是為什麼現在的年輕人已不像以前那樣支持民進黨，國民黨必須2028重返執政。

陪同鄭麗文抵達現場的有前駐美代表袁健生、國民黨駐美代表秦日新、國民黨29名中常委中的李德維和勤彭蓁，以及國際部主任董佳宇和海外部主任吳亮儀。

鄭麗文在波士頓國民黨常委張韻蘭做開場致詞後介紹隨行人員，特地指出勤彭蓁是第一次來美國，也是最支持她，最熱心的黨員。

鄭麗文上午結束在紐英崙中華公所的行程之後，下午前往麻省理工學院(MIT)的史隆管理學院與學者座談交流，並在晚間參與僑宴，現場約有300多名僑胞，不少僑胞手執中華民國小國旗歡迎鄭麗文到來。

國民黨中常委李德維(左起)和勤彭蓁，以及國際部主任唐佳宇。(特約記者周菊子／攝影)
國民黨中常委李德維(左起)和勤彭蓁，以及國際部主任唐佳宇。(特約記者周菊子／攝影)

中國國民黨主席鄭麗文(左六)於美東時間5日拜訪波士頓華埠的紐英崙中華公所，圖為她與僑胞合影。(特約記者周菊子／攝影)
中國國民黨主席鄭麗文(左六)於美東時間5日拜訪波士頓華埠的紐英崙中華公所，圖為她與僑胞合影。(特約記者周菊子／攝影)

袁健生(左)和秦日新是安排國民黨主席鄭麗文此次訪美行程的主要人物。(特約記者周菊子／攝影)
袁健生(左)和秦日新是安排國民黨主席鄭麗文此次訪美行程的主要人物。(特約記者周菊子／攝影)

鄭麗文 賴清德 台海

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