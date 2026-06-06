影／蕭美琴訪帛琉 三大任務：深化邦誼、推廣觀光、見證合作成果

副總統蕭美琴中午率團啟程前往我國友邦帛琉共和國，展開為期5天的「帛榮專案」訪問行程。這也是蕭美琴就任副總統後首度出訪邦交國，她在桃園國際機場發表行前談話表示，此行肩負賴清德總統交付的重要任務，期盼深化台帛情誼、協助推廣帛琉觀光，並見證兩國合作成果。

蕭美琴表示，能夠率團出訪帛琉深感榮幸，也覺得使命重大。她指出，此次出訪有三項重要任務，首先是深化台帛兩國情誼，訪團將拜會帛琉總統惠恕仁及當地政要。她說，惠恕仁上任後已多次訪問台灣，以具體行動展現兩國邦誼，因此希望透過此次回訪，進一步深化雙方交流與情感。

蕭美琴表示，第二項任務是協助推廣帛琉觀光。她指出，觀光是帛琉重要產業，訪團將在惠恕仁邀請下實地探訪當地永續觀光景點，希望讓更多台灣民眾看見帛琉的美麗，未來也能以實際行動前往旅遊，認識帛琉豐富的自然與海洋資源。

她說，第三項任務則是見證台帛合作成果。近年來台灣與帛琉共同推動多項合作計畫，協助當地國家發展，此行將實地了解兩國在醫療衛生、農漁業及公共建設等領域的合作成果。

蕭美琴也特別提到，外交工作從來都不容易，訪團此行也將前往我國駐帛琉大使館，為長期駐守第一線的外交人員加油打氣。

蕭美琴表示，中華民國與帛琉建交已超過25年，兩國互動密切，期待透過此次訪問進一步深化雙方在各領域的合作，在既有基礎上共同展望未來。她也感謝各界前來送行，並強調將持續努力推動台灣走向世界，深化與友邦及國際友人的情誼。

據了解，此次行程除拜會帛琉政府高層、國會議員及視察台帛合作計畫外，最受矚目的安排之一，是由惠恕仁親自陪同蕭美琴前往有「上帝的水族箱」美譽的洛克群島，並共同體驗泛舟及浮潛活動。這也將是我國副總統首次在出訪友邦期間親自下水參與浮潛及獨木舟行程，透過實際體驗向國人介紹帛琉的自然景觀與永續觀光特色。

副總統蕭美琴（中）中午率團啟程前往我國友邦帛琉共和國，展開為期5天的「帛榮專案」訪問行程，這也是蕭美琴就任副總統後首度出訪邦交國，她在桃園國際機場發表行前談話表示，此行肩負賴清德總統交付的重要任務，期盼深化台帛情誼、協助推廣帛琉觀光，並見證兩國合作成果。記者季相儒／攝影