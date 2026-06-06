快訊

MLB／佐佐木朗希絕好調！飆旅美最快161.9公里 繳7局10K無失分

疑不堪校事會議壓力！高雄某國小女老師發文問「這件事」送醫治療

日本吃不到印度咖哩了？異國餐廳因新簽證規定被迫停業

聽新聞
0:00 / 0:00

喊「新竹必須大團結」 強逼白營吞「周典論條款」藍委也稱沒必要

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文認為，屏東縣議長周典論涉為郭台銘參選總統收購連署書案若能修法解套，有助國民黨屏東縣長參選人蘇清泉選情。圖／聯合報資料照片
國民黨主席鄭麗文認為，屏東縣議長周典論涉為郭台銘參選總統收購連署書案若能修法解套，有助國民黨屏東縣長參選人蘇清泉選情。圖／聯合報資料照片

國民黨打算拿修正總統副總統選罷法「周典論條款」和民眾黨的選罷法「高虹安條款」做交換，卻因白營遲遲不點頭而產生嫌隙。有藍委表示，不少藍委支持民眾黨修法，確保新竹市長高虹安連任之路不受司法判決影響，新竹必須大團結；何況周典論條款爭議過大，沒有處理必要性，白營也絕不會交換。

屏東縣議長周典論涉為郭台銘參選總統收購連署書，國民黨立委提案修正「總統副總統選罪免法」為其解套。據了解，國民黨在朱立倫擔任主席時期就承諾周典論要幫忙修法，傅崐萁也願意在立院配合；在鄭麗文接任黨主席後，評估修法有助國民黨屏東縣長參選人蘇清泉整合，因此也答應周典論續推動。

然而多數藍委都有疑慮，民眾黨團也遲遲無法同意配合修法，讓這個案子躺在立院已經超超過半年；而周典論5月27日又遭高雄高分院更審依違反正副總統選罷法之連署賄賂罪判處3年4月，這也讓周典論找上國民黨抱怨，質疑國民黨的誠信度。

其實，立法院內政委員會5月就接獲高層指示排審該案，但法案一曝光便成為民進黨攻擊焦點，召委廖先翔隨即踩下煞車，宣布擇期再審。國民黨立委私下坦言，相關條文爭議性高，讓委員會成員相當頭痛，更何況周典論目前已遭判刑3年4月，按理來說不會出現「周典論條款」交換「易刑參選」問題。

有藍委指出，包括新竹縣長參選人徐欣瑩在內多位立委都希望支持高虹安，因為未來新竹縣市仍須合作，竹竹苗地區更需要團結。再者，高虹安掌握部分民眾黨支持者選票，若國民黨強硬處理高虹安案，對新竹縣選情未必有利。

另有藍委表示，多數委員都覺得該條款沒有太大的必要，當天委員會臨時被排入審查議程，讓不少委員措手不及，最後沒有處理大家也鬆了一口氣。該案政治色彩過於濃厚，短期內不宜過度討論，也希望近期能多安排其他法案審議，將此議題延後。

周典論 新竹 高虹安

延伸閱讀

「周典論條款」換「高虹安條款」談不攏 藍白合現裂痕

獨／高虹安拚連任看板曝光！「午安新竹」延續諧音梗

花蓮縣長選戰 民進黨禮讓合作或徵召？主委回應「都不會排除」

在野封殺無人機專法 綠嘆沒想到 藍稱不放任分贓

相關新聞

盧秀燕今晚訪歐！預計拜訪德、捷、奧 超越城市外交層級

台中市長盧秀燕今天晚上將從桃園國際機場出發，飛往歐洲參訪10天，預計拜訪德國、捷克與奧地利。根據市府說法，此行主要目的之一是拓展貿易市場，不過從已公開的行程來看，盧將拜會德、捷兩國國會，外界推測應該也會與中央政府機關交流，此行儼然超越城市外交層級。

訪波士頓僑社 鄭麗文：兩岸強強聯手 可創造無法想像的成就

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月5日，拜會波士頓紐英崙中華公所並發表講話。鄭麗文在致詞時指出，民進黨執政十年來，企圖「去中國化」，將台灣推向兵凶戰危，2028年國民黨必然完成政黨輪替，把國家帶回正軌。鄭麗文也說，台灣人民只能選擇和平，但不代表要犧牲民主自由，相反地，兩岸強強聯手，可以創造無法想像的成就。

影／蕭美琴訪帛琉 三大任務：深化邦誼、推廣觀光、見證合作成果

副總統蕭美琴中午率團啟程前往我國友邦帛琉共和國，展開為期5天的「帛榮專案」訪問行程。這也是蕭美琴就任副總統後首度出訪邦交國，她在桃園國際機場發表行前談話表示，此行肩負賴清德總統交付的重要任務，期盼深化台帛情誼、協助推廣帛琉觀光，並見證兩國合作成果。

喊「新竹必須大團結」 強逼白營吞「周典論條款」藍委也稱沒必要

國民黨打算拿修正總統副總統選罷法「周典論條款」和民眾黨的選罷法「高虹安條款」做交換，卻因白營遲遲不點頭而產生嫌隙。有藍委表示，不少藍委支持民眾黨修法，確保新竹市長高虹安連任之路不受司法判決影響，新竹必須大團結；何況周典論條款爭議過大，沒有處理必要性，白營也絕不會交換。

「周典論條款」換「高虹安條款」談不攏 藍白合現裂痕

藍白兩黨原訂於昨日院會三讀「公職人員選舉罷免法」第26條修正草案，為新竹市長高虹安掃除連任可能的障礙，但國民黨團卻突然在上午協商議程時急踩剎車，全案擇期再協商。據了解，國民黨團突然變卦，是因前一周希望將總統副總統選罷法「周典論條款」抽出逕付二讀，未獲得民眾黨團支持，但此一反制動作也讓藍白合產生裂痕。

兒少性侵追訴釋憲漫漫長路 綠委嘆：卡在憲法法庭開不成

立院司委會下周審查刑法80條修正草案，可望將兒少性侵案受害者20歲前排除在追訴期外。關注此案的民進黨立委林月琴說，修法是為了「救援」未來的人，但民國88年、95年以前舊制度下的受害者，則還有賴透過釋憲「救濟」；林月琴也感嘆，目前釋憲的困境在於「憲法法庭開不成」，成功開庭才能解決後續問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。