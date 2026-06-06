喊「新竹必須大團結」 強逼白營吞「周典論條款」藍委也稱沒必要

國民黨打算拿修正總統副總統選罷法「周典論條款」和民眾黨的選罷法「高虹安條款」做交換，卻因白營遲遲不點頭而產生嫌隙。有藍委表示，不少藍委支持民眾黨修法，確保新竹市長高虹安連任之路不受司法判決影響，新竹必須大團結；何況周典論條款爭議過大，沒有處理必要性，白營也絕不會交換。

屏東縣議長周典論涉為郭台銘參選總統收購連署書，國民黨立委提案修正「總統副總統選罪免法」為其解套。據了解，國民黨在朱立倫擔任主席時期就承諾周典論要幫忙修法，傅崐萁也願意在立院配合；在鄭麗文接任黨主席後，評估修法有助國民黨屏東縣長參選人蘇清泉整合，因此也答應周典論續推動。

然而多數藍委都有疑慮，民眾黨團也遲遲無法同意配合修法，讓這個案子躺在立院已經超超過半年；而周典論5月27日又遭高雄高分院更審依違反正副總統選罷法之連署賄賂罪判處3年4月，這也讓周典論找上國民黨抱怨，質疑國民黨的誠信度。

其實，立法院內政委員會5月就接獲高層指示排審該案，但法案一曝光便成為民進黨攻擊焦點，召委廖先翔隨即踩下煞車，宣布擇期再審。國民黨立委私下坦言，相關條文爭議性高，讓委員會成員相當頭痛，更何況周典論目前已遭判刑3年4月，按理來說不會出現「周典論條款」交換「易刑參選」問題。

有藍委指出，包括新竹縣長參選人徐欣瑩在內多位立委都希望支持高虹安，因為未來新竹縣市仍須合作，竹竹苗地區更需要團結。再者，高虹安掌握部分民眾黨支持者選票，若國民黨強硬處理高虹安案，對新竹縣選情未必有利。

另有藍委表示，多數委員都覺得該條款沒有太大的必要，當天委員會臨時被排入審查議程，讓不少委員措手不及，最後沒有處理大家也鬆了一口氣。該案政治色彩過於濃厚，短期內不宜過度討論，也希望近期能多安排其他法案審議，將此議題延後。