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「周典論條款」換「高虹安條款」談不攏 藍白合現裂痕

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
藍白兩黨原訂於昨日院會三讀選罷法「高虹安條款」，但國民黨卻臨時踩煞車。據了解，主要是因國民黨未換得民眾黨支持「周典論條款」抽出逕付二讀，這也讓藍白合產生裂痕。圖／聯合報系資料照片
藍白兩黨原訂於昨日院會三讀選罷法「高虹安條款」，但國民黨卻臨時踩煞車。據了解，主要是因國民黨未換得民眾黨支持「周典論條款」抽出逕付二讀，這也讓藍白合產生裂痕。圖／聯合報系資料照片

藍白兩黨原訂於昨日院會三讀「公職人員選舉罷免法」第26條修正草案，為新竹市長高虹安掃除連任可能的障礙，但國民黨團卻突然在上午協商議程時急踩剎車，全案擇期再協商。據了解，國民黨團突然變卦，是因前一周希望將總統副總統選罷法「周典論條款」抽出逕付二讀，未獲得民眾黨團支持，但此一反制動作也讓藍白合產生裂痕。

針對選罷法，三黨皆有需解套的人，因此各自提出版本，日前經立法院內政委員會初審。民進黨團、國民黨團於委員會中達成共識，將條文修正為「但受緩刑宣告者，不在此限」；民眾黨團則堅持主張將條文修正為，「但受緩刑宣告或『易刑』處分者，不在此限」。

民眾黨此一修法內容涉及高虹安選情，高虹安誣告案二審改判6個月，卻未受緩刑宣告；三審若維持原判，即便法官准許易服勞役，若登記前未服完勞役時數，也無法參選。由於藍綠兩黨欲處理的個案主要涉及緩刑問題，民眾黨若希望通過自家版本，勢必需要國民黨團支持。

有白委透露，院會前一天藍白雙方原已達成共識，由國民黨支持民眾黨版本，並於周五院會完成三讀。不過，國民黨團當天早上黨團協商時卻突然將議案抽出，背後關鍵正是上周國民黨團推動的「周典論條款」未獲民眾黨團支持。他直言，「若就這樣通過民眾黨團版本，國民黨團哪還有籌碼讓我們支持那些爭議法案」。

另有立委表示，原本國民黨團在5月29日當天院會，就有意將「周典論條款」自內政委員會抽出逕付二讀，但卻未獲得民眾黨團支持，因此，當天朝野在立院議場後方院長休息室協商議程時氣氛就很異常，民眾黨團總召陳清龍多次要找傅崐萁攀談，傅崐萁都未搭理，傅崐萁最後甚至冒出一句「我不要跟你講話」，現場氣氛瞬間凍結。

該立委說，雖然陳清龍仍試圖再向傅崐萁解釋，但傅崐萁似乎餘氣未消，向陳清龍抱怨「不是都講好了嗎？」「我不要跟你談，不要跟你講話」，隨即掉頭走出院長休息室，就連陳清龍後一腳也走出後，兩人仍在走廊上重複這樣的情節。

民眾黨人士指出，「周典論條款」在社會觀感上爭議過大，修法恐被外界解讀為替賄選案件解套，實在難以支持。何況目前行政院對部分立法院三讀通過法案採取不副署、不執行的情況下，若在最後一刻被擋下，反而淪為被攻擊的箭靶。

傅崐萁表示，選罷法修正案本來就須經立法院長召集黨團協商，國民黨團早就發函，程序都已經排好；民進黨團也有不同意見，因此程序就是要照走，跟總統副總統選罷法這種陰謀論無關。

高虹安 選罷法 國民黨團

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