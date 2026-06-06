盧秀燕今晚訪歐！預計拜訪德、捷、奧 超越城市外交層級

台中市長盧秀燕今天晚上將從桃園國際機場出發，飛往歐洲參訪10天，預計拜訪德國、捷克與奧地利。根據市府說法，此行主要目的之一是拓展貿易市場，不過從已公開的行程來看，盧將拜會德、捷兩國國會，外界推測應該也會與中央政府機關交流，此行儼然超越城市外交層級。

中市府表示，德、捷、奧3國與台灣有共同民主信念，且都擁有工具機、精密機械等產業，和台中互動密切；盧秀燕此行有3大目的，分別是拜會民主友人、訪問友我城市與擴展國際市場，將前往柏林、布拉格與維也納等7座城邦。

根據市府公布的行程，盧秀燕第一站是德國，8日到10日將陸續拜會布蘭登堡邦議會、柏林市政府、德國國會、德勒斯登市政府等，第二站到捷克，11日拜會捷克參議院、布拉格市政府，第三站奧地利，12日到13日的行程包含拜會巴登市政府等等。

政界人士指出，從這分行程來看，此行重點還是德國，德國國會友台小組主席徐德分上月拜訪台中市政府，盧秀燕這次回訪，雙方重點如果是產業，勢必牽涉行政機關，加上盧前一天拜會柏林市政府，合理推測她應該會和部分德國政府部門交流。

政界人士表示，德國與台中關係密切，今年台中國際會展中心開幕舉辦工具機展，德國館就是最大規模的單一國家展區，台積電在德國設立的歐積電，人才培訓基地也在台中；過去台灣政治人物訪外多以美、日較受關注，其實德國和台灣、台中的聯繫並不比其他國家少。

知情人士認為，盧秀燕近日頻繁與國際友人互動有多方面的因素，最主要可能還是受美國對等關稅影響，必須積極拓展非美市場，另外盧之前也透露，大罷免後愈來愈多國家認為台灣的消息源不能只有民進黨政府，必須從更多方面加強與台灣的交流。