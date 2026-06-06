兒少性侵追訴釋憲漫漫長路 綠委嘆：卡在憲法法庭開不成

立院司委會下周審查刑法80條修正草案，可望將兒少性侵案受害者20歲前排除在追訴期外。關注此案的民進黨立委林月琴說，修法是為了「救援」未來的人，但民國88年、95年以前舊制度下的受害者，則還有賴透過釋憲「救濟」；林月琴也感嘆，目前釋憲的困境在於「憲法法庭開不成」，成功開庭才能解決後續問題。

本案背景核心為兒少性侵案件的「20年追訴權時效」爭議，特別是88年以前，性侵害被歸類為「告訴乃論」且追訴期僅有六個月，導致許多被害人受限於過短的法律門檻，釋憲是對95年以前被害人的救濟。

林月琴指出，釋憲最大困難點仍然是「憲法法庭開不成」，要先開成功才會有後續的問題。而這次釋憲案的關鍵，不是由憲法法庭替立法院決定新法怎麼修，而是要回答舊法將兒少性侵案件追訴時效從犯罪終了起算，且對已被時效擋下的案件不再開門，是否已實質阻斷被害人近用司法的可能。

林月琴認為，兒少性暴力案件具有高度特殊性，被害人往往受限於社會氛圍、親近關係、權勢控制或依附壓力，在案發當下往往「說不出口」，也無從辨識自己遭受的傷害或尋求司法協助。她認為，若法律仍套用一般犯罪的時效邏輯（從犯罪終了起算），恐怕會讓「時間成為加害人的保護傘」，實質阻斷了被害人近用司法的可能。

為對應兒少性暴力「遲延揭露」的現實，林月琴主張，應取消被害人20歲前的追訴時效起算。至於是否採取「永久追訴」，她持審慎態度，認為必須在被害人權益、法安定性與被告防禦權之間進行平衡討論。

林月琴強調，釋憲案的關鍵在於憲法法庭應回答：舊法將追訴時效從犯罪終了起算，且不為已被時效擋下的案件「開門」，是否已實質侵害被害人權益。她呼籲，立法院應盡速推動修法補上未來漏洞，同時期盼憲法法庭正視兒少性暴力的特殊脈絡，給出清楚的憲法判準，為受害者保留通往正義的可能。