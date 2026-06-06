立院下週排審軍公教調薪法制化草案 綠盼先開公聽會

立法院司法及法制委員會下週將排審攸關軍公教調薪法制化的「軍公教人員待遇調整條例草案」。國民黨立委翁曉玲表示，應讓軍公教調薪和國家經濟發展及通貨膨脹掛鉤。民進黨團幹事長莊瑞雄說，盼先舉辦公聽會，廣徵社會各界意見後，再進行逐條審查。

軍公教調薪幅度近年為3%或4%，明年是否調薪以及幅度備受關注。行政院長卓榮泰日前指出，國家經濟的體質比過去都好，因此薪資調整幅度一定是在這樣基礎上思考。

立法院司法及法制委員會將於10日、11日排審，分別由台灣民眾黨立法院黨團、國民黨立委翁曉玲等人所提，攸關軍公教調薪法制化的「軍公教人員待遇調整條例草案」等案。

翁曉鈴指出，台灣人均所得超過日、韓，但軍公教人均所得卻遠低於日、韓，再加上近年通貨膨脹高達15%至17%，軍公教加薪幅度卻跟不上。

翁曉玲表示，她已提出「軍公教人員待遇調整條例草案」，主張「薪資指標明確化」及「決策公開透明化」，讓軍公教調薪和國家經濟發展及通貨膨脹掛鉤。未來只要是消費者物價指數累積成長率達到3%，就必須啟動調薪，或者至少每4年要定期檢討，而且調幅絕對不能低於通貨膨脹的1/2。

翁曉玲說，軍公教調薪的決策必須公開透明，未來審議委員會不能密室協商，除官方代表9人之外，要求必須納入9名現職軍公教代表以及5名專家學者；以及未來主計總處發布消費者物價指數累計成長率達3%時，行政院應於3個月內召開審議委員會議。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄則表示，民進黨自2016年執政以來，共幫軍公教加薪4次，照顧軍公教、維持其合理待遇與生活品質，是政府責無旁貸的責任，方向上絕對沒有爭議。但在制度設計上，必須考量到憲政權責、財政紀律與國家永續經營等面向，不應片面壓縮行政機關的施政彈性，不是立法院想怎麼立法就怎麼立法。

莊瑞雄說明，軍公教待遇調整涉及中央與地方，不是只有中央有公務員，地方也有，若明定消費者物價指數達一定數字下就要予以調整，這看起來很簡單，但人事政策不是只有物價，也要考慮國家的財政負擔與世代公平、社會整體薪資環境等問題。

莊瑞雄認為，如果直接把相關公式寫入法律的話，當行政機關面對景氣循環或財政狀況時，反而會失去彈性，未必符合國家長期利益。立法院要就制度進行討論，這是好事，但面對任何改革，都必須建立在財務評估與社會共識。

莊瑞雄表示，立法院幫行政院決定人事政策很奇怪，也牽涉憲政責任問題，民進黨團希望先舉辦公聽會，廣徵社會各界意見後，再進行逐條審查。