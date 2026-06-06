訪美波士頓僑宴 鄭麗文：盼給兩岸締造和平的選擇

國民黨主席鄭麗文5日參加波士頓僑宴，她表示，希望在美中共同努力之下，翻轉第一島鏈，並表示，兩岸絕對不只有走向軍事衝突這條路，國民黨希望給兩岸一個締造和平的選擇。

鄭麗文並表示，她之所以訪問中國大陸，是為了證明給予兩岸和平的選擇不是台灣的一廂情願，也是來自對岸的最大誠意和願望。

鄭麗文訪美第五天，5日晚間於波士頓唐人街的龍鳳大酒樓參加僑宴，現場約有300多名華人僑胞到場，不少僑胞在鄭麗文進場時揮舞中華民國小國旗，為鄭麗文加油。

鄭麗文在致詞時表示，兩岸兵凶戰危，對峙勢力不斷升高，全球都很焦慮台海會爆發戰爭，指如果台海開戰，對全球的傷害會比俄烏戰爭多出很多倍，並表示，台海如果封鎖，對全世界的衝擊會遠大於封鎖荷莫茲海峽。

鄭麗文說，兩岸敵意升高，造成區域高度不穩定，指台海一旦發生戰爭，不只是兩岸再度自相殘殺，台灣會淪為廢墟，所有政治、經濟成就也會化為泡影，下一代還會成為炮灰，而全世界也會因為這場戰爭付出無法想像的代價。

鄭麗文表示，國民黨在這個關鍵時刻，必須全力向世人證明，兩岸絕對有不同的選擇，不只有邁向毀滅、軍事衝突、自相殘殺這條路而已；鄭麗文認為說，兩岸還有締造和平的選擇，一個在和平的平台上強強聯手，為人類福祉做出重大貢獻，讓中華文明再登巔峰的選擇。

鄭麗文表示，這也是為什麼她先前訪問中國，展開和平之旅，就是要證明和平的選擇不是台灣的一廂情願，也不是鄭麗文的天真幻想，指這是來自對岸，同樣希望和平處理兩岸問題的最大誠意和願望。

另外，鄭麗文先前拋出將冷戰時期的「第一島鏈」轉化為「共享繁榮的樞紐」，她5日進一步指出，是希望美國和北京的共同努力之下，相信日本、南韓、大陸東南沿海，到台灣、香港、新加坡，這個人才、科技、資金、市場最豐沛的地方，可以改變戰爭思維、翻轉衝突的緊張，透過整合、合作和對話來創造和平紅利。