快訊

NBA／唐斯、布里吉斯聯手開砲！尼克第二節逆轉馬刺半場4分領先

就是今天！千載難逢「超級666日」降臨 命理師曝開運招財秘訣

九合一風雲／高嘉瑜化身沈伯洋信徒 回歸引爆藍綠夾殺

聽新聞
0:00 / 0:00

訪波士頓僑社 鄭麗文：兩岸強強聯手 可創造無法想像的成就

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文於台北時間6月5日，拜會波士頓紐英崙中華公所。圖／國民黨文傳會
國民黨主席鄭麗文於台北時間6月5日，拜會波士頓紐英崙中華公所。圖／國民黨文傳會

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月5日，拜會波士頓紐英崙中華公所並發表講話。鄭麗文在致詞時指出，民進黨執政十年來，企圖「去中國化」，將台灣推向兵凶戰危，2028年國民黨必然完成政黨輪替，把國家帶回正軌。鄭麗文也說，台灣人民只能選擇和平，但不代表要犧牲民主自由，相反地，兩岸強強聯手，可以創造無法想像的成就。

波士頓紐英倫中華公所在1923年成立，中華公所主席雷國輝致詞時強調，中華公所一路走來都堅定支持中華民國，波士頓僑界會持續攜手，做國民黨和鄭麗文主席最堅實的海外後盾。

30多位中華公所會員、在地僑領，身穿「KMT」T恤，熱情歡迎鄭麗文率領的訪問團。鄭說，看到僑胞穿上她熟悉的KMT「戰袍」，T恤上加印了「USA」，讓她充分感受到海外遊子對家鄉的情懷、對國民黨的碧血丹心。

鄭麗文致詞指出，國民黨執政時期創造了經濟、民主轉型及以台積電為首的「護國神山」半導體產業等三大奇蹟，讓世界稱羨，但是民進黨不但不感恩，還企圖抹煞國民黨這段篳路藍縷的努力，台灣人民已經覺醒，2028年國民黨必須、也必然會完成政黨輪替，重新把台灣帶回正軌。

鄭麗文表示，民進黨執政十年來，意識形態治國，倒行逆施，毀憲亂政，企圖「去中國化」，將台灣推向兵凶戰危的險境，台灣人民已經覺醒，2028年，國民黨必然也一定會完成政黨輪替，把國家重新帶回正軌。

鄭麗文也向僑胞分享四月赴大陸訪問時的深刻感悟。她說，她在洋山港發表談話時說，「在天空飛的應該是鳥，不是飛彈；在海裡游的應該是魚，不是軍艦」，深深打動了無數大陸民眾，更連續數日登上大陸網路熱搜，充分體現了兩岸人民渴望和平、厭惡戰爭的共同心聲。

鄭麗文指出，過去兩岸曾陷入你死我活、一言不合就打仗的零和賽局，隨著時代演進，當前國民黨的主張是要透過交流，兩岸在「九二共識」的共同政治基礎上求同存異，尋求長久的和平與繁榮。她強調，台灣人民沒有選擇，只能選擇和平，但這絕不代表要犧牲台灣民主自由，相反地，兩岸強強聯手，可以創造無法想像的成就。

國民黨表示，鄭麗文演說獲得僑胞熱烈的掌聲和歡呼聲，更有僑胞帶頭高喊「和平是有力量的！」 呼應鄭麗文向美國與國際社會傳達的和平信念與訴求。

鄭麗文 波士頓 中華民國

延伸閱讀

鄭麗文：和平非投降 是爭取更多發展空間

批賴總統「麻煩製造者」鄭麗文稱川普態度讓民進黨很窘迫

鄭麗文：國民黨與美合作沒問題 台灣不在美中選邊

訪美國麻州副州長 鄭麗文：台美應扮演創造「自由與和平」關鍵角色

相關新聞

訪波士頓僑社 鄭麗文：兩岸強強聯手 可創造無法想像的成就

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月5日，拜會波士頓紐英崙中華公所並發表講話。鄭麗文在致詞時指出，民進黨執政十年來，企圖「去中國化」，將台灣推向兵凶戰危，2028年國民黨必然完成政黨輪替，把國家帶回正軌。鄭麗文也說，台灣人民只能選擇和平，但不代表要犧牲民主自由，相反地，兩岸強強聯手，可以創造無法想像的成就。

訪美波士頓僑宴 鄭麗文：盼給兩岸締造和平的選擇

國民黨主席鄭麗文5日參加波士頓僑宴，她表示，希望在美中共同努力之下，翻轉第一島鏈，並表示，兩岸絕對不只有走向軍事衝突這條路，國民黨希望給兩岸一個締造和平的選擇。

批賴總統「麻煩製造者」鄭麗文稱川普態度讓民進黨很窘迫

國民黨主席鄭麗文5日批評賴清德總統成為「麻煩製造者」，稱美國與他保持距離，並表示，國民黨與美國一起打過二戰，有過命的交情，不但要延續穩固雙方關係，還呼籲美國繼續扮演領導世界走向和平穩定的力量。

現場觀察／波城拷問 鄭麗文梳理美中台論述

日正當中的美國波士頓，氣溫竟也飆上攝氏廿幾度，惹得人發悶。國民黨主席鄭麗文訪美之旅，六月三日抵達「豆城」波士頓，一行人不能說是千里走單騎，但如此由西到東急行軍，一城一城地向美國權力政治中心的華府推進，也稱得上是「過五關」。

鄭麗文：國民黨與美合作沒問題 台灣不在美中選邊

國民黨主席鄭麗文於美東時間三日晚間抵達波士頓，隔天第一站訪問哈佛大學，先是參與由費正清中國研究中心舉辦的座談會，她在演說中表示，中華民國憲法是促進兩岸和解與交流很好的政治基礎。

兩岸同屬一中能化解分歧 鄭麗文：九二共識是東方智慧結晶

國民黨主席鄭麗文5日表示，九二共識就是兩岸溝通的政治基礎，剩下的是「戰略模糊」，要如何定義「一中」，以後再說，並表示，只要兩岸都說同屬一個中華民族，就能化解歧異；鄭麗文也說，兩岸若想對等、和平得坐下來交流，首先要接受、尊重對方的成就。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。