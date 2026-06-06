訪波士頓僑社 鄭麗文：兩岸強強聯手 可創造無法想像的成就

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月5日，拜會波士頓紐英崙中華公所並發表講話。鄭麗文在致詞時指出，民進黨執政十年來，企圖「去中國化」，將台灣推向兵凶戰危，2028年國民黨必然完成政黨輪替，把國家帶回正軌。鄭麗文也說，台灣人民只能選擇和平，但不代表要犧牲民主自由，相反地，兩岸強強聯手，可以創造無法想像的成就。

波士頓紐英倫中華公所在1923年成立，中華公所主席雷國輝致詞時強調，中華公所一路走來都堅定支持中華民國，波士頓僑界會持續攜手，做國民黨和鄭麗文主席最堅實的海外後盾。

30多位中華公所會員、在地僑領，身穿「KMT」T恤，熱情歡迎鄭麗文率領的訪問團。鄭說，看到僑胞穿上她熟悉的KMT「戰袍」，T恤上加印了「USA」，讓她充分感受到海外遊子對家鄉的情懷、對國民黨的碧血丹心。

鄭麗文致詞指出，國民黨執政時期創造了經濟、民主轉型及以台積電為首的「護國神山」半導體產業等三大奇蹟，讓世界稱羨，但是民進黨不但不感恩，還企圖抹煞國民黨這段篳路藍縷的努力，台灣人民已經覺醒，2028年國民黨必須、也必然會完成政黨輪替，重新把台灣帶回正軌。

鄭麗文表示，民進黨執政十年來，意識形態治國，倒行逆施，毀憲亂政，企圖「去中國化」，將台灣推向兵凶戰危的險境，台灣人民已經覺醒，2028年，國民黨必然也一定會完成政黨輪替，把國家重新帶回正軌。

鄭麗文也向僑胞分享四月赴大陸訪問時的深刻感悟。她說，她在洋山港發表談話時說，「在天空飛的應該是鳥，不是飛彈；在海裡游的應該是魚，不是軍艦」，深深打動了無數大陸民眾，更連續數日登上大陸網路熱搜，充分體現了兩岸人民渴望和平、厭惡戰爭的共同心聲。

鄭麗文指出，過去兩岸曾陷入你死我活、一言不合就打仗的零和賽局，隨著時代演進，當前國民黨的主張是要透過交流，兩岸在「九二共識」的共同政治基礎上求同存異，尋求長久的和平與繁榮。她強調，台灣人民沒有選擇，只能選擇和平，但這絕不代表要犧牲台灣民主自由，相反地，兩岸強強聯手，可以創造無法想像的成就。

國民黨表示，鄭麗文演說獲得僑胞熱烈的掌聲和歡呼聲，更有僑胞帶頭高喊「和平是有力量的！」 呼應鄭麗文向美國與國際社會傳達的和平信念與訴求。