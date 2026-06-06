蕭副總統首訪帛琉 下水浮潛與台灣無人機外交成亮點

副總統蕭美琴今天啟動「帛榮專案」，是上任後首次出訪友邦帛琉。此行除深化台帛邦誼、見證榮邦計畫成果，也將協助推廣永續觀光；蕭副總統將與帛琉總統惠恕仁一同浮潛體驗「上帝的水族箱」，並出席無人機捐贈展演，展現台灣觀光與科技外交成果。

副總統蕭美琴今天啟動為期5天「帛榮專案」率團出訪帛琉。賴總統期許訪團達成深化兩國邦誼、協助帛琉推廣永續觀光、見證台帛榮邦計畫推動成果3大目標。這也是蕭副總統上任後首度出訪友邦。

據指出，此行最大亮點就是暑假旅遊旺季即將展開，協助推廣素有「上帝的水族箱」美譽的台灣友邦帛琉，向來被愛好潛水者譽為潛水天堂。

副總統預計7日一早搭船赴帛琉聯合國教科文組織自然及文化遺產洛克群島南方潟湖及貝里琉島等自然及歷史景點。蕭副總統將與惠恕仁於大斷層體驗泛舟、穿上全身台灣製的潛水衣及裝備浮潛，探訪號稱潛水天堂的海底世界；晚間將出席惠恕仁的歡迎晚宴。

8日副總統將赴惠恕仁總統辦公室拜會惠恕仁、參訪國會與首都建築群，副總統應邀於國會發表簡短演說，深化台帛邦誼；隨後，出席「無人機捐贈儀式及展演」。

外交部成立「無人機外交小組」，旨在複製「晶片外交」模式，將台灣打造成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」，有3大核心政策目標，第一是無人機援贈針對邦交國需求，援助商用無人機應用（如智慧農業、海巡監控與防救災）。

第二是國際無人機學院，培訓友邦與第3國的無人機飛手及技術人員，建立國際飛手聯盟；第三是標準與法規接軌，輸出台灣的無人機認證與檢測規範，增強友邦對台廠的市場黏著度。

副總統接著出席台灣政府援建Ngatpang州工程計畫完工剪綵儀式、視察駐帛國技術團農產，與帛琉傳統領袖晚宴。

9日副總統將赴長堤公園視察Malakal島開發計畫執行情形；參訪帛琉國家水產中心及硨磲貝復育中心，包括臭肚魚幼苗區、種魚區、種海參池及虱目魚種魚池等；參訪帛琉國家醫院、國家博物館。副總統抵達國家博物館後，將聽取男人會館導覽、參訪帛琉巨型土構遺跡展及台灣原住民族特展、參觀西班牙、德國及日本殖民地時期及美國託管時期文物。

10日副總統將與隨團茶敘、出席答謝午宴、視察駐帛琉大使館，預計台灣時間10日傍晚返抵國門，並將在機場發表出訪成果談話。