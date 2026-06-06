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兩岸同屬一中能化解分歧 鄭麗文：九二共識是東方智慧結晶

聯合報／ 記者陳熙文／波士頓即時報導
國民黨主席鄭麗文訪美進入第五天，6月5日上午訪問波士頓的紐英崙中華公所，與在地華人僑胞見面，她在致詞後也接受現場提問。記者陳熙文／攝影
國民黨主席鄭麗文訪美進入第五天，6月5日上午訪問波士頓的紐英崙中華公所，與在地華人僑胞見面，她在致詞後也接受現場提問。記者陳熙文／攝影

國民黨主席鄭麗文5日表示，九二共識就是兩岸溝通的政治基礎，剩下的是「戰略模糊」，要如何定義「一中」，以後再說，並表示，只要兩岸都說同屬一個中華民族，就能化解歧異；鄭麗文也說，兩岸若想對等、和平得坐下來交流，首先要接受、尊重對方的成就。

鄭麗文訪美進入第五天，5日上午訪問波士頓的紐英崙中華公所，與在地華人僑胞見面，她在致詞後也接受現場提問。

被問及一個中國的問題，鄭麗文回答說，全世界都支持一中政策，這個不需要改變，因為中華民國憲法也是「一中憲法」，並認為九二共識就是東方高度的智慧結晶。

鄭麗文說，「兩岸同屬一中」就是雙方的政治基礎，剩下的叫做戰略模糊，至於一中由誰來定義、怎麼定義，這個以後再說；鄭麗文說，因為中國大陸是一中、台澎金馬也是一中，中華民國憲法也是一中，「這樣就夠了」。

鄭麗文指出，兩岸不是從1949年才開始隔離，而是從台灣在1895年被割讓給日本就與中國大陸分開，前後經歷超過百年的時間，兩岸發展出完全不一樣的制度和生活方式；鄭麗文表示，只要兩岸都說：「我們同屬一個中華民族」，巨大的分歧就能慢慢化解。

鄭麗文也說，兩岸各種不同多元的存在不需要變得通通一模一樣；鄭麗文也說，台灣別無選擇，只能選擇和平，但不代表要犧牲台灣的民主、自由和法治，更不會犧牲台灣的經濟成果，反而是和平的兩岸強強聯手，可以創造無法想像的成就。

鄭麗文認為說，只要兩岸能和平相處和對話，就排除掉兩岸要打仗的任何可能，並表示，國民黨也支持一個中國、反對台獨，這可以排除戰爭，讓兩岸放下恩怨情仇，走向和解；鄭麗文表示，若兩岸不交流對話，很可能哪一天就擦槍走火，引爆戰爭。

至於僑胞詢問說，中國人民共和國希望消滅中華民國，鄭麗文回答說，兩岸必須先化解歧異和敵意，先交流，而不是用中華民國取代中華人民共和國，也不是中華人民共和國取代中華民國。

鄭麗文表示，兩岸若要對等和平得坐下來交流，首先要尊重、接受、承認對方的成就，指中國國家主席習近平與她會面時，就表示，中國接受也尊重台灣人民因為歷史原因，已經選擇發展出完全不同的社會制度和社會方式。

鄭麗文說，他們當然接受這個事實、面對這個成果，並表示，中方也表達他們的心情，希望台灣也應該承認中國大陸成就現代化的巨大成果。

鄭麗文表示，兩岸要學會互相肯定、尊重和包容，認為九二共識就是把兩岸共同的基礎拿出來；鄭麗文說，在地表上與中國共產黨最有仇的就是中國國民黨，曾發生過國共內戰，造成數百萬人死亡，國共不能再複製過去的歷史悲劇，認為兩岸如果能取得和平，會成為美中，乃至於世界的和平典範。

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