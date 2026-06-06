現場觀察／波城拷問 鄭麗文梳理美中台論述

日正當中的美國波士頓，氣溫竟也飆上攝氏廿幾度，惹得人發悶。國民黨主席鄭麗文訪美之旅，六月三日抵達「豆城」波士頓，一行人不能說是千里走單騎，但如此由西到東急行軍，一城一城地向美國權力政治中心的華府推進，也稱得上是「過五關」。

鄭麗文循著過來人經驗，沒有第一站就直撲華府，當然是有意醞釀氣氛。然而，鄭麗文這樣循序漸進朝華府逼近，是要在途中聽取各方意見，逐步把心中的美中台和兩岸論述收攏，準備迎接華府的最終測試和質問。

鄭麗文抵達波士頓，哈佛大學的座談會和演講無疑是場模擬考，不但要操練對美的應對進退，也面對面掌握美方的想法和疑慮；國民黨在態度上似乎也是如此操作，哈佛相關行程未如外界預期中的高調，透露出還在試水溫、問應手的味道。

鄭麗文或許辯才無礙，但諸如「憲法一中」的兩岸政治基礎、建立制度化、永續經營的和平架構、左右逢源的中間路線，乃至於把第一島鏈打造成「和平繁榮之鏈」的期待，口號和新意有是有了，但必須補足內容才行，否則恐落入「華而不實」的評語。

鄭麗文此行緊湊，看得出來要借力使力，鞏固黨內政治地位，也有意在國人和美國面前洗刷紅墨，強調其追求的是和解、非臣服；是反戰派、非親中派；是中華民國派、非「中共同路人」。

但若想狠狠撕下身上被貼滿的紅標籤，鄭麗文也得說明其路線與「九二共識、一國兩制」的中共路線有什麼根本上的不同，同時必須講明台灣在新時代美中框架之下的角色和定位，而不是拐彎抹角講述一條投機路線。

倒數不到一周，鄭麗文距離華府尚有七百公里，能不能在踏足特區前，梳理出一套完整論述，拿捏住美國人的心，考驗鄭麗文和團隊的應變能力。