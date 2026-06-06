鄭麗文：國民黨與美合作沒問題 台灣不在美中選邊

國民黨主席鄭麗文於美東時間三日晚間抵達波士頓，隔天第一站訪問哈佛大學，先是參與由費正清中國研究中心舉辦的座談會，她在演說中表示，中華民國憲法是促進兩岸和解與交流很好的政治基礎。

鄭麗文並拜會麻薩諸塞州副州長金．狄斯可，鄭麗文說，選擇波士頓作為東岸訪問首站，正是因為「這裡有美國最強的大腦」；面對當前國際局勢，應以合作替代對抗與戰爭，台美雙方應繼續加強產業、經濟、貿易及高科技的實質合作，共同在世界與兩岸之間，扮演創造「自由與和平」的關鍵領導角色。

鄭麗文在波士頓時，也接受了國際Podcast節目WorldViews的專訪。她表示，「美國是我們的恩人，大陸是我們的親人」；台灣不應成為大國競爭下的棋子，更不應成為衝突與對抗的戰場，台灣真正的價值，是在中美之間搭起理解、溝通與合作的橋梁，而非在中美之間選邊站。

鄭麗文也受邀於哈佛大學甘迺迪政府學院發表閉門演說，現場約有八十人到場，國民黨駐美代表秦日新指出，鄭麗文在演說中提出她對兩岸和平的主張，強調一個前瞻、穩定且具備永續性的和平架構。

知情人士表示，演說現場的觀眾非常踴躍，座無虛席，還有人站著聽演說。據轉述，有觀眾尖銳提問，質疑國民黨是否為了兩岸和平而放棄防守台灣，鄭麗文說，國民黨在二○○八到二○一六年執政，強化兩岸關係的同時，也沒有放棄對台灣安全的承諾。

知情人士形容，參與學者座談會，觸及議題形同「拷問」。會中最先談到軍購預算，質疑國民黨是否反對軍購，以及國民黨保衛台灣的意願。鄭麗文說，國民黨支持軍購，不會阻擋，但對商購和國防自主投資給予執政黨空白授權，無法接受，國民黨絕對要保衛台灣，但建立台灣防衛能力、創造兩岸和平的不牴觸；她說，國民黨在與美國政府合作是沒有問題的，同時與中國大陸講和平也是沒有問題的。

對於訪美前先與中國大陸國家主席習近平會面，被貼上親中標籤，鄭麗文親自拆彈，指執政黨給她戴的「紅帽子」沒少過，但認為恢復兩岸溝通是她應該做的事情；台灣應該在美中和解上扮演一定的角色，美中若能達成和平共存，對台灣也有利。