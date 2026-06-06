日菲談劃界未納台灣 在野邀卓揆報告逕付二讀

日本、菲律賓宣布啟動專屬經濟區及大陸礁層海洋邊界談判，談判劃界海域範圍與我國經濟海域高度重疊，卻未將台灣納入談判中。國民黨團、民眾黨團昨日在立法院提案，要求行政院長卓榮泰赴立法院進行專案報告並備詢，該案逕付二讀，交付黨團協商。

外交部昨強調，日本及菲律賓未來相關劃界談判與結果，均不影響我國依國際法及海洋法所享有的主權權利，也不影響台日或台菲雙邊既有漁業協定的執行。外交部已指示我國相關駐外館處密切關注談判所涉議題與相關進程，並已透過管道表達我方關切。據瞭解，目前日菲雙方並無具體談判時程。

國民黨團、民眾黨團提案指出，日菲五月廿八日宣佈啟動「專屬經濟區（ＥＥＺ）及大陸礁層海洋邊界談判」，外交部應即向日本與菲律賓政府表達嚴正立場，抗議並要求日、菲兩國，凡涉及我國專屬經濟海域之任何劃界協議談判，應由台、日、菲三方談判協商。海洋委員會及海巡署應即提出「東部海域護漁專案」。

提案指出，行政院應召集外交部、海委會等相關部會召開「國家級海洋權益會議」，針對日菲劃界談判對我國漁權、能源開發等衝擊提出完整評估報告，並說明政府因應方案。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，外交部長林佳龍究竟是代表中華民國維護國家權益，還是擔任日菲ＥＥＺ談判的台灣區發言人？

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，涉及我國主權，民進黨團支持外交部表達更強硬立場，中華民國政府在鄰國漁業談判上，也絕對不會是「路人甲」。