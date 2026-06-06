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在野封殺無人機專法 綠嘆沒想到 藍稱不放任分贓

聯合報／ 記者張曼蘋王小萌屈彥辰／台北報導

藍白昨在立法院會聯手，將民進黨立委鍾佳濱提出的「無人載具產業創建特別條例」草案退回程序委員會。鍾佳濱不解地說，台中市長盧秀燕才公開盼將台中打造為無人機產業重鎮，多名台中藍委也表態支持，如今卻如此。國民黨立院黨團說，不能把特別預算當緊急提款機。民眾黨團則批，民進黨的「綠能產業」殷鑑不遠。

鍾佳濱表示，一九八七年台積電成立，造就台灣當前蓬勃發展的半導體產業，未來ＡＩ時代，台灣有台積電等護國神山，台灣無人載具產業前景看好，產業值明年上看二五○○億美金，美國各大廠近期都來台尋求無人機供應鏈合作。

鍾佳濱說明，台灣當前受船舶法、民用航空法等限制，無人載具缺乏空海域可實測，因此希望透過無人機專法快速排除限制，讓相關供應鏈有實際測試場域，進而幫助廠商成為國際大廠，沒想到在藍白都說要挺情況下，卻又封殺這樣一部專法。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，國民黨團全力支持無人機產業的研發與國家戰略布局，但「支持產業」絕不等於「放任分贓」。立法院去年就通過「無人載具產業發展統籌型計畫」（一一四至一一九年），預計投入高達四百四十二億元發展無人機產業，民進黨政府還想以「特別條例」或「特別預算」規避正常的預算審查程序，這不是在扶植產業，而是在架空國會、踐踏財政紀律。

民眾黨團回應，民進黨草案明定施行期間為五年，限制了新一屆國會的監督與審查權，竟還反過來要求在野黨「交代退回理由」？國會不是橡皮圖章，產業發展更不能成為掩護黑箱與揮霍的藉口，民進黨的「綠能產業」殷鑑不遠。面對這樣一部將國庫外包、將機制掏空、將民意綁架的法案，退回不是選擇，而是責任。

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