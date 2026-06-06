快訊

跨縣市社政通報失靈 警方敏感度不足 5度漏接再傳兒虐悲劇

聽新聞
0:00 / 0:00

蕭副總統接見DSET訪團 盼與國際共推民主韌性建設

中央社／ 台北5日電

副總統蕭美琴今天接見包含「晶片戰爭」作者米勒（Chris Miller）在內的DSET「供應鏈韌性戰略國際高峰會」外賓訪團，她表示，台灣攜手國際夥伴打造可信賴供應鏈，期盼未來持續深化國際合作，共同推動科技創新、產業發展與民主韌性建設。

總統府晚間透過新聞稿表示，蕭副總統今天接見包含塔夫茨大學教授米勒在內的科技、民主與社會研究中心（DSET）「供應鏈韌性戰略國際高峰會」外賓訪團。

蕭副總統表示，訪團來訪適逢台北國際電腦展（COMPUTEX）舉辦期間，COMPUTEX再次展現台灣科技產業生態系的全面性與韌性，不僅在硬體製造領域持續保持優勢，也積極發展軟體及AI應用等，進一步強化整體科技實力。

政府正推動AI新十大建設，蕭副總統說，政府除投入前瞻科技研發外，也盼持續提升算力等基礎設施，強化國家整體競爭力，並會關注如何讓科技發展成果擴及更多產業及社會部門，尤其是中小微型企業及傳統產業，以促進產業轉型與均衡發展。

她表示，部分傳統產業雖未直接參與AI發展，但在全球供應鏈重組及建立安全、可信賴供應鏈的趨勢下，這些產業的重要性正被重新審視，以納入更廣泛的國家安全與產業發展體系的中，並進一步與其他領域的技術和AI互相結合。

蕭副總統說，台灣近年來在無人機產業已展現顯著成果，擁有系統整合商及關鍵零組件製造商涵蓋數百家企業的產業生態系，政府原先規劃透過國防特別預算投入更多資源支持相關產業發展，雖未獲在野黨支持，但仍將持續加強社會各界溝通以爭取更多理解與支持。

她表示，根據民意調查結果，多數民眾支持提升自我防衛能力及增加國防支出，因此政府未來仍將持續優先扶植本土產業，特別是在軍民兩用技術相關領域，以建立海、陸、空各類型無人系統的自主發展能力。

提及DSET「供應鏈韌性戰略國際高峰會」，蕭副總統指出，高峰會是匯聚科技創新、產業合作與國家安全議題的重要平台，感謝來自世界各地的與會貴賓齊聚台灣，共同探討未來科技與安全發展方向，台灣攜手國際夥伴打造可信賴供應鏈，也期盼未來持續深化國際合作，共同推動科技創新、產業發展與民主韌性建設。

蕭副總統今天也接見柏克萊加大東亞所「美台歐下世代工作群」計畫訪問團，分享台灣致力強化民主與國家安全、推動經濟發展及完善社會福利與照顧體系等3大政策方向，期盼透過推動多項政策，讓台灣成為具備韌性且足夠強大的社會，持續維持台海和平與安全。

蕭美琴 COMPUTEX 米勒

延伸閱讀

江啟臣出席韋德齊感恩酒會 盼共創韌性夥伴關係

扶植智慧機器人產業 卓揆：政府預計4年投入200億元

胡佛座談 鄭麗文：台海和平 有賴美支持

韓國瑜官邸會晤韋德齊 盼台捷共同守護民主自由

相關新聞

鄭麗文：國民黨與美合作沒問題 台灣不在美中選邊

國民黨主席鄭麗文於美東時間三日晚間抵達波士頓，隔天第一站訪問哈佛大學，先是參與由費正清中國研究中心舉辦的座談會，她在演說中表示，中華民國憲法是促進兩岸和解與交流很好的政治基礎。

現場觀察／波城拷問 鄭麗文梳理美中台論述

日正當中的美國波士頓，氣溫竟也飆上攝氏廿幾度，惹得人發悶。國民黨主席鄭麗文訪美之旅，六月三日抵達「豆城」波士頓，一行人不能說是千里走單騎，但如此由西到東急行軍，一城一城地向美國權力政治中心的華府推進，也稱得上是「過五關」。

批賴總統「麻煩製造者」鄭麗文稱川普態度讓民進黨很窘迫

國民黨主席鄭麗文5日批評賴清德總統成為「麻煩製造者」，稱美國與他保持距離，並表示，國民黨與美國一起打過二戰，有過命的交情，不但要延續穩固雙方關係，還呼籲美國繼續扮演領導世界走向和平穩定的力量。

兩岸同屬一中能化解分歧 鄭麗文：九二共識是東方智慧結晶

國民黨主席鄭麗文5日表示，九二共識就是兩岸溝通的政治基礎，剩下的是「戰略模糊」，要如何定義「一中」，以後再說，並表示，只要兩岸都說同屬一個中華民族，就能化解歧異；鄭麗文也說，兩岸若想對等、和平得坐下來交流，首先要接受、尊重對方的成就。

日菲談劃界未納台灣 在野邀卓揆報告逕付二讀

日本、菲律賓宣布啟動專屬經濟區及大陸礁層海洋邊界談判，談判劃界海域範圍與我國經濟海域高度重疊，卻未將台灣納入談判中。國民黨團、民眾黨團昨日在立法院提案，要求行政院長卓榮泰赴立法院進行專案報告並備詢，該案逕付二讀，交付黨團協商。

在野封殺無人機專法 綠嘆沒想到 藍稱不放任分贓

藍白昨在立法院會聯手，將民進黨立委鍾佳濱提出的「無人載具產業創建特別條例」草案退回程序委員會。鍾佳濱不解地說，台中市長盧秀燕才公開盼將台中打造為無人機產業重鎮，多名台中藍委也表態支持，如今卻如此。國民黨立院黨團說，不能把特別預算當緊急提款機。民眾黨團則批，民進黨的「綠能產業」殷鑑不遠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。