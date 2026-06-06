蕭副總統接見DSET訪團 盼與國際共推民主韌性建設

副總統蕭美琴今天接見包含「晶片戰爭」作者米勒（Chris Miller）在內的DSET「供應鏈韌性戰略國際高峰會」外賓訪團，她表示，台灣攜手國際夥伴打造可信賴供應鏈，期盼未來持續深化國際合作，共同推動科技創新、產業發展與民主韌性建設。

總統府晚間透過新聞稿表示，蕭副總統今天接見包含塔夫茨大學教授米勒在內的科技、民主與社會研究中心（DSET）「供應鏈韌性戰略國際高峰會」外賓訪團。

蕭副總統表示，訪團來訪適逢台北國際電腦展（COMPUTEX）舉辦期間，COMPUTEX再次展現台灣科技產業生態系的全面性與韌性，不僅在硬體製造領域持續保持優勢，也積極發展軟體及AI應用等，進一步強化整體科技實力。

政府正推動AI新十大建設，蕭副總統說，政府除投入前瞻科技研發外，也盼持續提升算力等基礎設施，強化國家整體競爭力，並會關注如何讓科技發展成果擴及更多產業及社會部門，尤其是中小微型企業及傳統產業，以促進產業轉型與均衡發展。

她表示，部分傳統產業雖未直接參與AI發展，但在全球供應鏈重組及建立安全、可信賴供應鏈的趨勢下，這些產業的重要性正被重新審視，以納入更廣泛的國家安全與產業發展體系的中，並進一步與其他領域的技術和AI互相結合。

蕭副總統說，台灣近年來在無人機產業已展現顯著成果，擁有系統整合商及關鍵零組件製造商涵蓋數百家企業的產業生態系，政府原先規劃透過國防特別預算投入更多資源支持相關產業發展，雖未獲在野黨支持，但仍將持續加強社會各界溝通以爭取更多理解與支持。

她表示，根據民意調查結果，多數民眾支持提升自我防衛能力及增加國防支出，因此政府未來仍將持續優先扶植本土產業，特別是在軍民兩用技術相關領域，以建立海、陸、空各類型無人系統的自主發展能力。

提及DSET「供應鏈韌性戰略國際高峰會」，蕭副總統指出，高峰會是匯聚科技創新、產業合作與國家安全議題的重要平台，感謝來自世界各地的與會貴賓齊聚台灣，共同探討未來科技與安全發展方向，台灣攜手國際夥伴打造可信賴供應鏈，也期盼未來持續深化國際合作，共同推動科技創新、產業發展與民主韌性建設。

蕭副總統今天也接見柏克萊加大東亞所「美台歐下世代工作群」計畫訪問團，分享台灣致力強化民主與國家安全、推動經濟發展及完善社會福利與照顧體系等3大政策方向，期盼透過推動多項政策，讓台灣成為具備韌性且足夠強大的社會，持續維持台海和平與安全。