快訊

非農數據攪局 台指期夜盤上半場一度大跌逾500點

蜘蛛恐懼症不要看！七旬翁被喇犽「看上眼」 醫檢查：黏眼球還抱卵

賴總統邀黃仁勳同看電廠 王鴻薇：參觀不能解決台灣缺電危機

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳近日關切國內電力供應狀況。圖／聯合報系資料照片
輝達執行長黃仁勳近日關切國內電力供應狀況。圖／聯合報系資料照片

輝達執行長黃仁勳日前曾關切台灣供電情形，賴清德總統今天接受專訪時表示，盼黃仁勳下次來台時，可與台電董事長曾文生一同參觀發電廠，了解台灣供電情形。國民黨立委王鴻薇說，台灣的能源與供電究竟是否充足，不是帶黃仁勳參觀電廠就能解決的。

王鴻薇認為，賴總統可能是覺得非常遺憾，因為黃仁勳來台多次，目前為止在所有台灣政治人物中，黃仁勳唯一同框的是台北市長蔣萬安。黃仁勳過去在美國、日本等國都有和國家領導人同框，但從未和賴總統見面，賴總統可能非常想要見到黃仁勳，故而有此邀請。

王鴻薇表示，台灣的能源與供電究竟是否充足，不是帶黃仁勳參觀電廠就能解決的。和碩董事長童子賢等工商企業界人士早就提醒賴總統，台灣需要有充分的能源才能支撐AI產業。

王鴻薇表示，當初在野黨修正核管法，賴總統一聲令下，所有民進黨立委都投下反對票，但賴總統的錯誤能源政策卻是靠在野黨的修法才得以調整。也許賴總統可以和黃仁勳說明，為何去年不願意重啟核二、核三廠，極力阻擋核三重啟公投。

黃仁勳 王鴻薇

延伸閱讀

賴總統邀黃仁勳下次來台參訪電廠 台電：雙方保持密切聯繫

保證供電無虞 賴總統：邀請黃仁勳去台灣發電廠看一看

黃仁勳喊「台灣需要能源」 稱若受邀與賴總統看電廠是很大榮幸

賴總統專訪搶先曝光！邀黃仁勳逛發電廠 送張忠謀自傳給川普

相關新聞

對談哈佛師生 鄭麗文稱修昔底德陷阱非宿命：不同文明應相互包容

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月5日和甘迺迪政府學院（John F. Kennedy School of Government）創院院長葛拉漢．艾利森（Graham Allison）會談時指出，兩岸擁有相同的文化根源，應相互欣賞、尊重，而不是帶著偏見與敵意來對抗。艾利森認同鄭的看法，並強調台海若缺乏和平的基石，對台灣而言絕非好事，更將會是一場災難。

賴總統邀黃仁勳同看電廠 王鴻薇：參觀不能解決台灣缺電危機

輝達執行長黃仁勳日前曾關切台灣供電情形，賴清德總統今天接受專訪時表示，盼黃仁勳下次來台時，可與台電董事長曾文生一同參觀發電廠，了解台灣供電情形。國民黨立委王鴻薇說，台灣的能源與供電究竟是否充足，不是帶黃仁勳參觀電廠就能解決的。

鄭麗文：2028國民黨重返執政 要建第二代護國神山群

國民黨鄭麗文主席於台北時間6月5日，率團訪問哈佛大學費正清中國研究中心（Fairbank Center for Chinese Studies），並與該中心主任伍人英（Mark Wu）及超過20位資深美國學者座談。雙方就台美關係、國防預算、能源政策以及兩岸歷史與文化認同等重大議題交換意見。

談史瓦帝尼國是訪問 賴總統：這都做不到的話會讓國際社會懷疑台灣

賴清德總統5月初排除困難，對史瓦帝尼王國國是訪問。他接受非凡及台視新聞專訪時說，他身為總統到邦交國國是訪問，本就正常且自然，如果這個事情都沒有辦法做到的話，不僅嚴重影響台灣人民的信心，國際社會也會擔心台灣是否有能力保護自己的國家，遑論要維持台海和平穩定。

日菲畫界談判！外交部：無具體時程、未提出加入要求

針對日菲談判專屬經濟海域（EEZ）與大陸礁層海域畫界一事，中華民國外交部表示，我方密切關注並透過管道表達關切，據了解，目前日菲並無具體談判時程。

新書內容惹議 黃國昌：當時對時代力量路線衝突的真實感受

民眾黨主席黃國昌今日晚間舉行新書「向光前行」發表會，針對近期新書內容引發爭議，黃國昌表示，不會受到這些斷章取義的政治攻擊影響，因為這本書是他這1、20年來，一路走到現在，心情上較大的沉澱跟省思。他在書中寫的是心裡的真實感受，是當時時代力量因路線不一產生衝突，對他心裡造成的衝擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。