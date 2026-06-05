鄭麗文：2028國民黨重返執政 要建第二代護國神山群

國民黨鄭麗文主席於台北時間6月5日，率團訪問哈佛大學費正清中國研究中心（Fairbank Center for Chinese Studies），並與該中心主任伍人英（Mark Wu）及超過20位資深美國學者座談。雙方就台美關係、國防預算、能源政策以及兩岸歷史與文化認同等重大議題交換意見。

伍人英回顧費正清中心與中華民國悠久的歷史淵源，他提到，校園內由胡適題字、蔣中正總統當年特批運台的哈佛石碑，象徵哈佛大學與中華民國之間深厚且持久的歷史連結。

伍人英表示，費正清中心長年致力於兩岸與台灣研究，近年也透過各類學術計畫，持續培養了解兩岸關係的下一代領導者，並期盼藉由此次座談，深入聆聽台灣觀點。

就外界關切的台灣國防預算與立法院僵局，鄭麗文表示，國民黨作為台灣國防力量最重要支持者的立場從未改變，對美軍購的大方向亦然。然而，立法院在野黨團對當前民進黨政府提出的特別預算案有所保留，根本原因在於特別預算案缺乏具體內容與明細，形同空白授權。為確保國防經費有效利用，國民黨務實提出階段性通過對美軍購法案的方案，具體展現捍衛台灣防衛韌性的最大善意。

鄭麗文指出，台灣需要足夠強大的嚇阻力量，但更需要透過對話與積極努力，建立和平穩定的兩岸關係以避免戰爭。她直言，台灣正面臨專業職業軍人嚴重流失的困境，這是一大安全隱憂。

鄭麗文強調，如果國民黨能在2028年重返執政，除了要建立「第二代護國神山群」以帶動傳統產業全面升級外，更期盼美、中、台三方能建構一個有機、互補且具策略性的合作機制，將過去冷戰思維的「第一島鏈」，轉化為由人才、科技與市場緊密交織的「太平洋和平與繁榮之鏈」，而美國可扮演關鍵的領導角色。

能源政策方面，鄭麗文強烈質疑民進黨政府的反核政策。她指出，台灣的進口能源依賴度超過90%，隨著高科技與AI算力對電力需求暴增，核能絕對是維持能源穩定的關鍵答案。面對民進黨的綠能政策在台灣引發的環境破壞與嚴重弊案，唯有務實且具前瞻性的能源規劃，才能根本解決台灣的電力危機。

談及兩岸關係與身分認同，鄭麗文表示，兩岸之間有著千絲萬縷的文化與歷史血脈連結，台灣歷史絕不可能與中國大陸無關。她對民進黨政府在教育上採取「去中國化」，操弄、撕裂兩岸認同表達遺憾。鄭主席呼籲，身分認同不應被簡化為選舉的政治工具，應回歸歷史文化，唯有透過全面正常化的交流、降低彼此敵意，才能真正實現長治久安的和平。