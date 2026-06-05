對談哈佛師生 鄭麗文稱修昔底德陷阱非宿命：不同文明應相互包容

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月5日和甘迺迪政府學院（John F. Kennedy School of Government）創院院長葛拉漢．艾利森（Graham Allison）會談時指出，兩岸擁有相同的文化根源，應相互欣賞、尊重，而不是帶著偏見與敵意來對抗。艾利森認同鄭的看法，並強調台海若缺乏和平的基石，對台灣而言絕非好事，更將會是一場災難。

鄭麗文應艾利森邀請，在美國哈佛大學甘迺迪政府學院發表專題演講。在演講開始前，艾利森從機場趕到現場，向鄭致意並進行會談。

面對當前國際局勢、中美關係、兩岸關係，艾利森和鄭麗文等都認為，維持和平的使命，至關重要。艾利森對於鄭麗文論述中華民族的成就，以及兩岸擁有一樣的文化根源，應相互欣賞、相互尊重，而不是帶著偏見與敵意來對抗，深有感觸；艾利森認為，美中關係也可朝此方向發展。

鄭麗文在專題演講的開場，重溫1947年美國國務卿喬治．馬歇爾（George Marshall）在哈佛大學發表的著名演說。她指出，當年馬歇爾計畫的核心智慧在於「持久的和平無法透過武力強加，而必須透過共享繁榮來構建」。當各國在和平中擁有共同且不可割捨的利益時，戰爭就會失去理性。

鄭麗文說，來到波士頓這座歷史名城令人動容，因為美國建國的火苗與自由精神，正是由波士頓的「自由之路」與反抗英國政府「無代表，不納稅」的歷史怒火所點燃。而在哈佛這座學術殿堂裡，甘迺迪（JFK）總統曾在此聆聽教誨；戰略大師季辛吉（Henry Kissinger）更在此形塑了近代大國關係的架構。台灣為民主自由的奮鬥與美國建國精神交相映輝，皆是憲政秩序與民主正當性的實踐。

面對當前國際高度關注、艾利森提出的「修昔底德陷阱（Thucydides's Trap）」，鄭麗文認爲，雅典與斯巴達的歷史對抗、乃至於兩大文明之間的衝突，並非不可避免的宿命，而是一種選擇。要跨越地緣政治的衝突鴻溝，關鍵在於「防衛嚇阻（實力）」與「外交溝通（對話）」必須兩者兼顧，唯有建立可信的軍事嚇阻，同時保持通暢且真誠的對話架構，才是穩健的國家戰略，兩者缺一不可，任何侷限於單方面的極端戰略，都是將人民的命運作為賭注。

鄭麗文強調，不同的文明之間完全不用互相排斥，而是可以透過持續的對話，達到互相欣賞、互相包容與互相滋養的境界，這才是消弭區域衝突的對策之一。

鄭麗文指出，國民黨始終站穩「中華民國憲法」是「一中憲法」的法理架構，這不僅確立了現今台灣引以為傲的民主、法治與自由，也為兩岸交流提供了合法且務實的對話基礎。「九二共識」的精妙之處，在於雙方皆承認兩岸同屬一個中國，同時為兩岸保留了求同存異的空間。只要台灣不跨越「法理台獨」的紅線，兩岸的和平與穩定就能繼續維持，這也是與美國及區域利益的最大公約數。

鄭麗文進一步闡述將冷戰時期的「第一島鏈」轉化為「共享繁榮的樞紐」，將南韓、日本的精密高科技，東協的蓬勃市場，大陸東南沿海的製造規模，與居於軸心地位、掌控全球AI與半導體命脈的台灣緊密結合，共同交織成彼此依存的經濟與科技共同體。因為當維持和平的利益遠大於破壞和平的代價時，和平就會成為一種結構性的必然，而非脆弱的選擇。

在隨後的問答與交流階段，現場學者與學生針對國防安全與台海面臨衝突時的避險策略提問。鄭麗文表示，部分外界傳統觀念認為「促進和平即是放棄防衛」是徹頭徹尾的錯誤印象。

鄭麗文舉例指出，在馬英九總統執政的八年間，兩岸關係非常和緩，但馬政府從未停止強化國防與對美軍購，始終全力支持台灣建立有效的國防嚇阻力量。然而，近期民進黨政府編列的國防特別預算，卻是「完全空白、沒有具體內容」的鉅額黑箱預算。

鄭麗文強調，在民進黨長期遭民眾質疑、接連爆出貪污腐敗弊案的社會觀感下，國民黨堅決反對這種不透明、不負責的空白授權，拒絕讓人民的血汗錢淪為政黨利益的提款機，卻無法換來台灣實質的防衛能力。

針對國民黨如何贏得年輕世代認同的提問，鄭麗文說，除了政治人物的人格特質要坦誠、直接之外，更重要的是政黨的主張與願景，是否能贏得年輕選民的共鳴。台灣的年輕人有熱情、有自己選擇的智慧，更有信心未來在野力量能夠贏得年輕選票的信任。