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談史瓦帝尼國是訪問 賴總統：這都做不到的話會讓國際社會懷疑台灣

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統接受非凡及台視新聞專訪時說，他身為總統到邦交國國是訪問，這都沒有辦法做到的話，不僅嚴重影響台灣人民的信心，國際社會也會擔心台灣是否有能力保護自己的國家。圖／總統府提供
賴清德總統接受非凡及台視新聞專訪時說，他身為總統到邦交國國是訪問，這都沒有辦法做到的話，不僅嚴重影響台灣人民的信心，國際社會也會擔心台灣是否有能力保護自己的國家。圖／總統府提供

賴清德總統5月初排除困難，對史瓦帝尼王國國是訪問。他接受非凡及台視新聞專訪時說，他身為總統到邦交國國是訪問，本就正常且自然，如果這個事情都沒有辦法做到的話，不僅嚴重影響台灣人民的信心，國際社會也會擔心台灣是否有能力保護自己的國家，遑論要維持台海和平穩定。

賴總統原定4月底要出訪史瓦帝尼，參加史國雙慶活動，因非洲三國拒絕航權而受阻，台灣政府指控北京施壓；後來史國的活動由外交部長林佳龍擔任特使參與，賴總統在5月初搭乘史國專機出訪。

賴總統透過專訪回憶這段過程，他說，當聽到國安單位報告指飛往史瓦帝尼行程無法順利舉行時，「我確實是有點意外」，後來做了種種規畫，一定要如期達到當初設定國是訪問的目標。

賴總統指出，中華民國是主權獨立的國家，他身為總統到邦交國去國是訪問，參加邦交國的重大慶典，本來就是很正常、很自然的事情；若這個事情都沒有辦法做得到的話，對台灣人民的信心會有很重大影響，也讓國際社會擔心台灣是不是有能力保護自己的國家，遑論要維護台海的和平穩定；所以這個事情雖然看起來，只不過是如期去參加史國慶典，但背後其實有很重大的政治意義在裡面，一定要完成。

邦交國 林佳龍 台海 史瓦帝尼 賴清德

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