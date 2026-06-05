打造亞洲那斯達克雙優勢 賴總統：台灣擁完整AI產業鏈

賴清德總統指出，台灣若要帶動產業與經濟發展的加乘效應，勢必走向「亞洲那斯達克」，因為台灣擁有全世界最完整的AI產業生態系，也有極強大資金流，應該成為全球科技資本匯聚的中心。若要讓台灣比韓國、日本、新加坡或香港更具競爭優勢，核心品牌就是「最完整的AI產業鏈」。

賴總統接受電視台專訪談「經濟領航 創新台灣」，5日晚間播出。

他強調，台灣若要帶動產業與經濟發展的加乘效應，勢必走向「亞洲那斯達克」這條路。首先，台灣是名符其實的「科技島」，擁有全世界最完整的AI產業生態系，所以應該成為全球科技資本匯聚的中心。為了達成這個目標，台灣具備充足的利基，但首先必須跟上國際腳步。

賴總統提到，制度面，行政院長卓榮泰與金管會主委彭金隆已經針對「創新上市標準」做處理。這兩年來，政府總共鬆綁了52件相關法規與函釋命令，內容包括放寬投資人身分限制，並讓「創新板」與「一般板」接軌，提供零股交易、融資與當沖等功能，使市場機制更加完善。

同時，政府也積極推動國際合作，促進台灣創新板與美國那斯達克或其他國家的雙向掛牌交流，目前進展相當順利。

賴總統表示，其次，台灣擁有極為強大的資金流。目前台灣股市市值位居全球第五，單日交易量可達1.8兆元至1.9兆元，具備極佳的資金流動性。若要讓台灣比韓國、日本、新加坡或香港更具競爭優勢，核心品牌就是「最完整的AI產業鏈」。

賴總統說，當全球AI或科技新創公司來到台灣，不僅能享有便利的籌資環境，更有別國難以企及的優勢：國際廠商能直接對接台灣的科技產業鏈，迅速找到技術夥伴、產出產品，並立即進行商場試驗。

他指出，這種互動模式將形成良性循環：新創企業獲得成長，台灣的產業鏈也會隨之變得更強大、更蓬勃。推動「亞洲那斯達克」不僅對資本市場有益，對台灣的中小微企業與科技產業發展更有巨大的加乘效果。這是台灣未來發展勢在必行的道路。