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用科技產業帶動中小微企業 賴總統提六大具體方向

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴總統接受電視台專訪。圖／總統府提供
賴總統接受電視台專訪。圖／總統府提供

賴清德總統表示，台灣科技業蓬勃發展，要利用科技產業來帶動中小微企業，才能達到均衡發展。他說明具體六大方向，包括推動修法、推出「中小微企業多元振興方案」、化被動為主動的輔導方式、推動國防自主帶動產業、千億元計畫加速智慧轉型。

賴總統接受電視台專訪談「經濟領航 創新台灣」，5日晚間播出。他表示，台灣中小企業有171萬家，提供國內80%就業機會；也就是說，近900萬個工作機會，是由台灣中小微企業所提供。他認為，如果能把中小企業顧好，就業就會穩定，社會自然也就安定了。

賴總統說，現在台灣的科技產業非常蓬勃發展，因此要利用科技產業來帶動中小微企業，這樣才有辦法達到均衡發展。至於具體該怎麼做？有以下幾個方向：

第一，推動修法。政府會將現行發展條例，修正為《中小微企業升級轉型發展條例》，在法案中特別加入「升級轉型」的精神。

第二，推出「中小微企業多元振興方案」。他上任後非常重視中小微企業，因此推動了這個振興方案。方案三大核心是協助企業進行「數位轉型」、「淨零轉型」，以及「幫忙開拓更多國際市場」。

為了達成這些目標，搭配了三個配套措施：一是人才培育；二是金融支持（提供利息補貼）；三是租稅減免上的投資抵減。也為此成立了單一窗口，計畫推動兩年，每年的經費大約落在新台幣100億到110億元左右。

第三，化被動為主動的輔導方式。過去經濟部、縣市政府或民間自行開發了一些平價工業區，這些屬於相對弱勢的工業區與廠商，應該化被動為主動，一個園區、一個園區親自去輔導。

第四，協助中小企業打入科技產業鏈。科技產業一定要在國內建立自己的產業鏈，如果中小微企業能進入科技產業的供應鏈，自然就能實現升級轉型。

以台積電（2330）為例，他們現在正盡量推動原料、設備與器材從台灣本地供應。雖然目前供應商不完全是本土企業，也有許多來自日本、歐洲或英國的外商為了做台積電的生意而來。

但在未來，政府一定要提供技術上的協助，讓本土產業能順利升級轉型，具備承接台積電或其他科技大廠訂單的能力，藉此將整體產業鏈帶動起來。

第五，推動國防自主帶動產業。比較可惜的是，此次國防特別條例之中，國防自主經費被在野黨所刪除。如果能擁有這筆預算、落實國防產業自主，就能將台灣的精密機械、電子產業以及一些基礎工業完整彙整起來。如此一來，未來中小微企業在升級轉型上，就會有非常明確的市場與發展方向。

第六，提出千億元計畫加速智慧轉型。錢不是萬能，但沒有錢萬萬不能。在520就職兩周年演說中，他又提出了一個「千億元計畫」，來幫助中小微企業加速升級轉型。現在全球進入AI時代的速度實在太快，必須盡速為中小微企業「賦能」，這就需要給予實質的資金支持。

因此，這筆千億元的預算，原訂可以八年用完，但如果四年就用完也沒關係，後續都可以再編列預算。最終目標，就是希望在2040年之前，能夠幫助百萬家中小微企業，順利完成智慧轉型。

賴清德 中小企業

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