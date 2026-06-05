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賴總統：孩子18歲可領滿108萬元 36萬元存「兒少成長津貼專戶」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
賴清德總統。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

有關0到18歲成長津貼，賴清德總統重申，沒有在野黨所指控的抄襲問題。孩子0到18歲如果全部領滿，約新台幣108萬元；其中72萬交給家長，保留36萬存在「兒少成長津貼專戶」。政府推行社福政策，就像《禮運大同篇》所說，「使老有所終，幼有所長，矜寡孤獨廢疾者，皆有所養。」

賴總統接受電視台專訪談「經濟領航 創新台灣」，5日晚間播出。他提到，政府最近推出了「0到18歲成長津貼」，這一個計畫是延續我國「0到22歲擴大社會投資」的一連串過程，倒不是在野黨所指控的，有涉及什麼抄襲的問題，完全不是。

他解釋，關於「0到18歲的成長津貼」，0到未滿6歲，每個月5,000元就交給家長，用來養育小孩；如果是滿6歲到未滿18歲，各分一半：一半交給家長來處理生活費，另外一半由政府預存在「兒少成長津貼專戶」。

賴總統表示，這樣算起來，一個孩子0到18歲如果全部領滿，大概是108萬元。其中，政府會把72萬交給家長，保留36萬預存在這個帳戶裡面。

他說，經過這12年的操作，因為是由政府負責，所以應該要給予最低保障，也就是不得低於兩年期的定存利率。如果操作得好、獲益比較高，這些收益也都屬於孩子。以現在台灣經濟發展的狀況，投資報酬率大約多少，大家都可以猜得出來。

賴總統提到，當孩子滿18歲的時候，就可以得到政府給予「第一桶金」。要念大學，就有學費；要去學技術，就有經費；想要微型創業做小生意，也有資金可以使用。

賴總統表示，除了這些重大社會投資，今年還有另外增加其他福利。農民很辛苦，未來「老農津貼」，每人每個月可以領1萬元。同時，台灣社會也有一群人沒有公保、勞保或農保，他們參加的是國民年金，主要是家庭主婦，未來政府每個月也會發給他們每人5,000元。

除此之外，他說，政府也提高了弱勢族群的「六大生活津貼」發放。低收入戶家庭，相對來講比較辛苦，所以針對他們的家庭生活補助、兒童照顧補助，以及就學補助，統統都予以提高。

賴總統認為，推行這些政策，就像《禮運大同篇》所說：「選賢與能，講信修睦。故人不獨親其親，不獨子其子。使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜寡孤獨廢疾者，皆有所養。」

賴清德

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