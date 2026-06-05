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新書內容惹議 黃國昌：當時對時代力量路線衝突的真實感受

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今舉辦新書發表會。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠
民眾黨主席黃國昌今舉辦新書發表會。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠

民眾黨主席黃國昌今日晚間舉行新書「向光前行」發表會，針對近期新書內容引發爭議，黃國昌表示，不會受到這些斷章取義的政治攻擊影響，因為這本書是他這1、20年來，一路走到現在，心情上較大的沉澱跟省思。他在書中寫的是心裡的真實感受，是當時時代力量因路線不一產生衝突，對他心裡造成的衝擊。

黃國昌回顧，2018年反對勞基法二修抗爭時，當初在總統府前，包括前總統蔡英文、前監察院長陳菊以及外交部長林佳龍，都一直在通過電話跟其他委員溝通，希望能夠撤離總統府。他不可能答應這個要求，因為很多年輕的勞工朋友們的期待都背負在他們身上，怎麼可能因為民進黨高層打電話來摸頭，他就撤離總統府前。這是他當時自己的路線選擇，他沒有要當小綠，其他人的想法及策略可能認為，跟民進黨合作是一條比較正確的道路，這他也都尊重。

黃國昌說，他在書裡寫的就是心裡的真實感受，因為從2018年勞基法修惡後，黨內對於時代力量要走什麼路線一直有些衝突。到了2019年4月時，這個衝突變得無法收拾，因此有些人選擇離開時代力量，而他選擇留在時代力量、衝在前線。

黃國昌表示，他在寫這本書是描述2018到2019時代力量因路線不一樣，對他心裡造成的衝擊，他沒有意圖把個人私事在書中揭露，或是進行政治上的操作，只是將心聲完整跟大家講。

黃國昌指出，2018年勞基法修惡的那一戰，當時的媒體報導非常多，那時候就認為不要有任何誤會，才會網路全程直播，只不過不知為何網路全程直播的影片現在都被下架了，他也覺得有些驚訝，不過如果現在認真去找，其實都還是找得到。

黃國昌說，那三天的過程，在時代力量及民進黨之間出現了非常嚴重的衝突，很多人當時對於為何產生如此大的衝突進行了新聞分析，看完當年的一些報導跟分析，大家對於「為何對時代力量產生這麼大的影響」，心中都會有答案。他感觸比較深的不是近期扭曲事實的政治攻擊，而是當初為了要捍衛勞工權益所選擇的道路，導致後來對於時代力量的定位產生了不一樣的看法。

媒體詢問，民進黨新北市議員卓冠廷說，把「政治不外乎人性」這句話原封不動還給黃國昌？黃表示，拿個人的私事扭曲事實、發動政治攻擊的就是卓冠廷，他不會接受這種恐嚇威脅，他在書中寫的就是客觀的事實，他說的話都可以接受檢驗。

民眾黨主席黃國昌今舉辦新書發表會。記者王小萌／攝影
民眾黨主席黃國昌今舉辦新書發表會。記者王小萌／攝影

黃國昌 時代力量 蔡英文

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