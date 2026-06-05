台灣AI力讓台股獲利 賴總統：賺世界錢比單賺中國錢要好

賴清德總統表示，台灣2026年第1季經濟成長率9.64%，預估明年台灣經濟體將擠入世界前20強。台股靠著台灣具備AI基礎建設能力，隨之獲利，市值占全球第五大。他認為，最重要的是，台灣正走在一條正確的道路上，「賺世界的錢，比單賺中國的錢要來得好。」

賴清德總統接受電視台專訪談「經濟領航 創新台灣」，5日晚間播出。

賴總統表示，台灣2024年經濟成長率5.6%，2025年表現得更高，本來預期是8.68%，後來又往上修正是8.76%。2026年第1季經濟成長率，本來發布的是13.69%，沒想到又上修至14.55%，期間雖曾因中東戰爭而往下修正，但現在又往上修到9.64%。

賴總統提到台灣人均GDP已經趕過日韓，台股市值已經占全球第五大，更預期明年台灣經濟體可以擠入世界前20強。換句話說，從總統直選到現在，這30年來，走過了專制獨裁的黑暗歲月，迎向了一條走進國際、光明的未來，各面向都有很大進步。

他舉例子，2010年，台灣對外投資有高達83.4%是走向中國，對外貿易也有50%左右是跟中國進行。但是到了2025年，對外投資大概只有3.7%投在中國；也就是在十年的期間內，從83.4%大幅降到了3.7%。

賴總統指出，台灣對外貿易，最大的貿易夥伴是美國。美國已經成為台灣的最大貿易國，而台灣也是美國的第四大貿易國；相比之下，中國已經淪為第二、甚至第三。如果把東南亞市場集合來看，其實台灣對東南亞的經貿關係與投資規模也非常大。

他認為，台灣擁有強大的科技產業沒有錯，但中小企業表現也很不錯，其中有許許多多的「隱形冠軍」。例如台灣2024年經濟成長率5.6%，如果扣除科技產業的貢獻，其實GDP成長率仍有2.7%；也就是說，在沒有科技產業加持的狀況下，傳統產業還能帶來2.7%的成長。

賴總統直言，最重要的是，台灣正走在一條正確的道路上。簡單來說：「賺世界的錢，比單賺中國的錢要來得好。」這不僅讓台灣經濟更加發展，也讓台灣的經濟更具有韌性，從而能夠走出屬於自己的道路。

至於台股屢創佳績，賴總統說，其實有跡可循。原因在於，全球正進入一個AI時代。這是一個新時代的開端，全球每個國家都要步入其中。而在新時代，誰擁有AI基礎建設能力，誰就占據優勢。

賴總統指出，台灣正是其中一個具備AI能力的國家；雖然日本、韓國也是，但台灣的產業鏈更完整，上、中、下游一應俱全。不僅仰賴國際級科技大廠，更由許多中小微企業作為協力廠商，共同建構而成的龐大生態鏈。

他說，正因為台灣具備AI基礎建設能力，當全球都在拚命投資AI基建時，台灣自然而然從中受益。經濟發展水漲船高，也會直接反映在股市的表現上。他預言，現在這一切只是開始，因為人類才剛進入AI新時代，一切都還在起步階段。

賴總統強調，只要台灣繼續走在正確的道路上，不走回頭路；繼續走向世界，而不是將經濟單一鎖定中國。同時，讓科技產業與中小微企業攜手合作，由大企業帶動小企業——如同小石頭也能穩穩撐起大石頭一般。只要台灣內部互相合作、軟硬兼施，未來一定會越來越強大。