盧秀燕明訪歐10天！拜訪德國、捷克、奧地利 拓展國際市場

台中市長盧秀燕明（6）日晚上將從桃園國際機場出發，飛往歐洲展開為期10天的交流之旅，出訪國家包含德國、捷克、奧地利，市府指出，訪團有3大目標，分別是拜會民主友人、訪問友我城市，以及擴展國際市場，美國對等關稅衝擊全球，地方政府要帶頭替產業找出路。

中市府表示，本次出訪的德國、捷克、奧地利，在工具機、精密機械、半導體晶片與自行車領域都有深厚的基礎，台中擁有全球最密集的精密機械供應鏈和完整產業聚落，與這次出訪的3國長期互動密切，盼透過這次訪歐，深化實質交流。

市府說明，此次預計拜訪7座城邦，包含德國的柏林、布蘭登堡邦、薩克森邦、德勒斯登邦，捷克的布拉格，奧地利的巴登市、維也納。