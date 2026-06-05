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盧秀燕明訪歐10天！拜訪德國、捷克、奧地利 拓展國際市場

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕明天出發訪歐，預計拜訪德國、捷克、奧地利的7座城邦。圖／聯合報系資料照
台中市長盧秀燕明天出發訪歐，預計拜訪德國、捷克、奧地利的7座城邦。圖／聯合報系資料照

台中市長盧秀燕明（6）日晚上將從桃園國際機場出發，飛往歐洲展開為期10天的交流之旅，出訪國家包含德國、捷克、奧地利，市府指出，訪團有3大目標，分別是拜會民主友人、訪問友我城市，以及擴展國際市場，美國對等關稅衝擊全球，地方政府要帶頭替產業找出路。

中市府表示，本次出訪的德國、捷克、奧地利，在工具機、精密機械、半導體晶片與自行車領域都有深厚的基礎，台中擁有全球最密集的精密機械供應鏈和完整產業聚落，與這次出訪的3國長期互動密切，盼透過這次訪歐，深化實質交流。

市府說明，此次預計拜訪7座城邦，包含德國的柏林、布蘭登堡邦、薩克森邦、德勒斯登邦，捷克的布拉格，奧地利的巴登市、維也納。

奧地利 盧秀燕 歐洲

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