訪美國麻州副州長 鄭麗文：台美應扮演創造「自由與和平」關鍵角色

國民黨主席鄭麗文率領訪問團於台北時間6月4日，會見麻薩諸塞州副州長金．狄斯可（Kim Driscoll）。鄭麗文強調，之所以選擇波士頓作為東岸訪問首站，正是因為「這裡有美國最強的大腦」。面對當前國際局勢，應以合作替代對抗與戰爭，台美雙方應繼續加強產業、經濟、貿易及高科技的實質合作，共同在世界與兩岸之間，扮演創造「自由與和平」的關鍵領導角色。

鄭麗文拜會金．狄斯可時提及，早在20年前（2006年），她就曾陪同國民黨前主席馬英九拜訪時任麻州州長羅姆尼（Mitt Romney），兩位都是當時可望參選總統的人選，兩人也在州政府前召開聯合記者會，為後來的台美外交奠定了深厚基礎。

此次會談於州長辦公室進行，鄭麗文看著美國開國元勛山繆·亞當斯（Samuel Adams）的畫像而深受感動。她告訴狄斯可，她在台北的主席辦公室裡，也同樣懸掛著中華民國國父孫中山先生的畫像，以時時勉勵自己。

鄭麗文表示，美國在250年前透過革命建立了民主共和國；而115年前，中國國民黨同樣在亞洲建立了第一個民主共和國中華民國，兩位建國領袖的畫像，似在召喚著承繼者對於民主自由的堅定信念。

鄭麗文說，過去台美兩國都為了民主革命扮演關鍵的領導角色，面對當前的國際局勢，台美雙方應繼續加強產業、經濟、貿易及高科技的實質合作，正如台灣指標性科技企業「元太科技（E Ink）」在麻州深耕、製造電子閱讀器螢幕，並為當地創造數百個就業機會，這正是台美企業優勢互補的典範。台美雙方應以合作替代對抗與戰爭，共同在世界與兩岸之間，扮演創造「自由與和平」的關鍵領導角色。

狄斯可對鄭麗文率領的國民黨訪問團表達熱烈歡迎。狄斯可於會談中指出，麻州與台灣在許多領域皆「志同道合」，麻州政府近期更對麻省理工學院（MIT）全新的量子中心（Quantum Center）進行了重大投資，積極布局未來科技。

狄斯可坦言，面對華盛頓聯邦層級的政局波動與各種不確定性，地方政府的工作挑戰加劇，但麻州始終扮演著堅守民主價值、盟友關係與主體性的「抵抗力量」。

狄斯可強調，麻州非常珍視與台灣在經濟、學術上的緊密聯繫，更希望未來能以雙邊的共同優勢，進一步「借力發展」攜手前進。她高度肯定台灣在民主發展上的成就並表示，麻州一向走在科技與學術的前沿，期盼未來能進一步深化麻州與台灣的雙邊緊密連結。