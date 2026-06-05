日菲談判跳過台灣 盧秀燕喊話賴總統表態：別讓人懷疑「守護主權是假的」

日本、菲律賓啟動專屬經濟海域（EEZ）與大陸礁層海域畫界談判，卻跳過台灣，影響台灣主權，引發爭議。台中市長盧秀燕今高分貝喊話賴清德總統，「總統不可以默不吭聲，人家會懷疑總統守護主權是假的」，「我希望總統這幾天能夠表態」。

盧秀燕今天上午出席台中市大龍全民運動館開工典禮，會後受訪時向賴清德高分貝喊話，「我們希望賴清德總統能夠展現守護中華民國的決心」。她強調，海域是國家的主權，現在日菲兩國跳過台灣直接進行瓜分海域，對台灣的主權、對台灣的漁民影響很大。

盧秀燕指出，總統不可以默不吭聲，人家會懷疑總統守護主權是假的。「我希望總統這幾天能夠表態」，有關於日菲跳過台灣，直接就海域進行談判，這是傷害我們國家主權的行為。總統不可以默不吭聲，一定要守護台灣、守護中華民國的主權跟海域。