日菲劃界談判繞過台灣 馬文君痛批自我邊緣化：賴政府消極怯懦如清廷

日本與菲律賓啟動專屬經濟海域（EEZ）及大陸礁層劃界談判，卻未納入台灣，引發周邊海洋權益討論。國民黨立委馬文君今天痛批，民進黨政府對此僅以「無法律效力、無實質損失」回應，形同自我淡化國家海洋權益，甚至有「自我邊緣化還替他國背書」之嫌，態度消極怯弱。

馬文君指出，日本與菲律賓針對EEZ及大陸礁層展開雙邊劃界談判，相關海域與台灣東部及南部專屬經濟海域高度重疊，但台灣卻未被納入協商架構。她批評政府反應令人聯想到清廷於日俄戰爭期間宣稱「局外中立」，對自身海疆缺乏掌握與作為。

她強調，民進黨政府長期面對海洋議題，多停留在「對我無涉」的消極論述，缺乏積極外交作為與戰略布局，使台灣在區域海洋治理中逐漸被邊緣化。

馬文君表示，日菲兩國談判涉及海域與台灣經濟海域重疊，若未及時因應，恐帶來四大衝擊。

首先是漁民生計受影響。她指出，台灣東部及巴士海峽長期為宜蘭、蘇澳及屏東漁民重要漁場，一旦日菲完成劃界並執法，我國漁船恐面臨登檢、驅離甚至扣押風險，影響第一線漁民作業安全。

其次是海底資源開發權受限。馬文君表示，大陸礁層劃界涉及石油、天然氣及深海礦產等戰略資源，若台灣未能參與相關協商，未來海域資源開發與科研權益恐遭削弱。

第三是海洋主權空間遭壓縮。她認為，若政府長期未提出實質抗議或法律行動，可能被國際社會視為默許現況，使台灣海域主張逐步弱化。

第四是區域安全風險升高。馬文君指出，日菲以元首層級推動談判卻排除台灣，不僅凸顯我國在區域海洋治理中遭邊緣化，也可能使相關海域成為地緣政治角力場域，加劇周邊安全壓力。

她並呼籲賴清德總統應正視情勢，親自召開國家級海洋權益會議，整合國安、外交、海洋委員會及國防部等單位研擬因應策略，同時對日本及菲律賓提出嚴正外交抗議，明確表達任何未經台灣參與且涉及我國利益之劃界安排，中華民國均不予承認。

馬文君強調，將在立法院持續監督相關部會作為，要求政府正視海洋主權與漁民權益，避免台灣海疆在國際談判中遭邊緣化或侵蝕。