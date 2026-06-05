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日菲劃界談判繞過台灣 馬文君痛批自我邊緣化：賴政府消極怯懦如清廷

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國民黨立委馬文君針對日本與菲律賓啟動專屬經濟海域劃界談判發文表達質疑。圖／翻攝馬文君臉書
國民黨立委馬文君針對日本與菲律賓啟動專屬經濟海域劃界談判發文表達質疑。圖／翻攝馬文君臉書

日本菲律賓啟動專屬經濟海域（EEZ）及大陸礁層劃界談判，卻未納入台灣，引發周邊海洋權益討論。國民黨立委馬文君今天痛批，民進黨政府對此僅以「無法律效力、無實質損失」回應，形同自我淡化國家海洋權益，甚至有「自我邊緣化還替他國背書」之嫌，態度消極怯弱。

馬文君指出，日本與菲律賓針對EEZ及大陸礁層展開雙邊劃界談判，相關海域與台灣東部及南部專屬經濟海域高度重疊，但台灣卻未被納入協商架構。她批評政府反應令人聯想到清廷於日俄戰爭期間宣稱「局外中立」，對自身海疆缺乏掌握與作為。

她強調，民進黨政府長期面對海洋議題，多停留在「對我無涉」的消極論述，缺乏積極外交作為與戰略布局，使台灣在區域海洋治理中逐漸被邊緣化。

馬文君表示，日菲兩國談判涉及海域與台灣經濟海域重疊，若未及時因應，恐帶來四大衝擊。

首先是漁民生計受影響。她指出，台灣東部及巴士海峽長期為宜蘭、蘇澳及屏東漁民重要漁場，一旦日菲完成劃界並執法，我國漁船恐面臨登檢、驅離甚至扣押風險，影響第一線漁民作業安全。

其次是海底資源開發權受限。馬文君表示，大陸礁層劃界涉及石油、天然氣及深海礦產等戰略資源，若台灣未能參與相關協商，未來海域資源開發與科研權益恐遭削弱。

第三是海洋主權空間遭壓縮。她認為，若政府長期未提出實質抗議或法律行動，可能被國際社會視為默許現況，使台灣海域主張逐步弱化。

第四是區域安全風險升高。馬文君指出，日菲以元首層級推動談判卻排除台灣，不僅凸顯我國在區域海洋治理中遭邊緣化，也可能使相關海域成為地緣政治角力場域，加劇周邊安全壓力。

她並呼籲賴清德總統應正視情勢，親自召開國家級海洋權益會議，整合國安、外交、海洋委員會及國防部等單位研擬因應策略，同時對日本及菲律賓提出嚴正外交抗議，明確表達任何未經台灣參與且涉及我國利益之劃界安排，中華民國均不予承認。

馬文君強調，將在立法院持續監督相關部會作為，要求政府正視海洋主權與漁民權益，避免台灣海疆在國際談判中遭邊緣化或侵蝕。

馬文君 菲律賓 台灣 日本 賴清德

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