日菲EEZ劃界談判 國安人士：中國藉假圖操作認知戰

國安人士今天表示，日本與菲律賓日前宣布啟動專屬經濟海域（EEZ）及大陸棚劃界談判，中國隨即透過變造圖資與錯假訊息，操作「日菲瓜分台灣海域」及「主權受損」等敘事。事實查核顯示，網傳地圖並非官方文件，而是取自美國智庫資料並刻意移除台灣相關圖層，藉此誤導民眾、發動認知作戰。

日本與菲律賓5月28日發表日菲全面戰略夥伴關係聯合聲明「共織未來：和平、繁榮與無限可能」，宣布「正式啟動兩國間專屬經濟海域（EEZ）與大陸棚的海洋邊界劃定談判，以提升該地區的法律確定性」。

國安人士觀察，自日菲協議這天起，中國官方、側翼及部分台灣協力媒體、社群，開始透過各種方式操作所謂「台灣主權被侵犯」的敘事，造成上百萬人被認知戰攻擊。事實查核機構「MyGoPen」調查後也發現，網路瘋傳的所謂「劃界」圖片，根本就是有心人士刻意造假。

國安人士表示，日菲宣布談判後不久，社群平台上開始急速擴散一張圖片，搭配「日菲白嫖台灣經濟海域」的說法，聲稱日本與菲律賓已透過聯合聲明瓜分台灣周邊經濟海域，並批評外交部「舔日美」卻對台灣漁民權益袖手旁觀。

經事實查核機構「MyGoPen」調查，日菲雙方根本還沒啟動討論，根本沒有、也不可能公布任何劃分海域邊界的官方地圖，網傳圖片的原始來源並非來自日菲官方的任何一方，而是美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）旗下「亞洲海事透明倡議」（AMTI）的互動式地圖資料庫。

國安人士表示，這張圖的意義，僅在於顯示各國法律主張各自經濟海域邊界的模擬圖。值得注意的是，網路上流傳的版本刻意抹去台灣標示的部分，造成讀者會在看到日菲兩國主張範圍後，卻找不到台灣主張的界線，誤以為「台灣已被瓜分」的錯誤印象。

該人士說，中國官方本週不斷透過各種管道聲稱對台灣擁有主權，主張擁有台灣經濟海域的權利，部分傾中協力媒體也跟進中國說法，國民黨團也跟進相關敘事；中國海警局岱山艦編隊近期也持續在所謂「中國台灣島以東海域」依法展開執法巡查，聲稱這是針對日菲談判所採取的「維護國家領土主權和海洋權益」行動。

國安人士分析，對台灣來說，這次事件在認知戰、法律戰層面具有高度警示意義。例如操作者流傳的誤導圖片非常精準地利用幾個認知方式，第一、選擇性視覺呈現：使用具公信力的CSIS/AMTI圖表，但刻意只選取日菲兩國圖層，移除台灣EEZ圖層，製造「台灣已消失」的視覺衝擊。

第二、惡意曲解政府發言：將外交部肯定對話談判，惡意轉為肯定日菲瓜分台灣，營造「政府喪權辱國」的印象。第三、對國人情感帶風向：以「白嫖」、「瓜分」等強烈情緒化詞彙，繞過理性分析直接激發憤怒。第四、混淆事實真相：將「宣布啟動談判」直接轉為「談判結果生效」，將美國「智庫模擬圖」惡意引用說是「日菲官方協議地圖」。

國安人士表示，事實上，依據「維也納條約法公約」規定，類似日菲這種雙方的議定，自始就無法對第三方產生拘束力，而更重要的是，一直以來只有中國覬覦台灣領土與領海，台灣與日本、菲律賓兩國都分別有相關協定，聽到日本跟菲律賓要坐下來談，當然是表達肯定。

該人士說，「不肯定日菲對話，難道要肯定中國每天軍機、軍艦、海警船不斷襲擾島鏈周邊國家？」中國透過這次日菲啟動談判，精心設計了一場認知操作，混入了錯誤圖資與刻意誤導的錯假訊息，造成上百萬人受騙上當。