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雙城論壇是滲透破口卻又喊支持動保交流 北市府嗆沈伯洋「說廢話」
台北上海雙城論壇簽下備忘錄（MOU），上海2隻小貓熊明天抵台。民進黨台北市長參選人沈伯洋曾說雙城論壇沒有實質成果、甚至恐成為滲透破口，昨受訪又喊支持國際動物保育交流；台北市政府副發言人葉向媛今再嗆沈說廢話、應趕快說明「小貓熊是不是滲透破口」？
葉向媛指出，雙城論壇成果之一的小貓熊即將抵台，沈伯洋昨稱「支持」，但沈伯洋曾說雙城論壇是造成滲透的破口，請問小貓熊是不是滲透破口？趕快出來告訴大家、不要再躲了。上次問沈委員破口在哪裡，至今已經2個月了，難道每次被問問題都裝死不回答就可以了？
葉向媛說，沈委員說支持所有有助於動物保育的國際合作，這不就是句廢話嗎？台北市立動物園除了這次與上海的交換，今年5月20日也成功迎來新加坡動物園的馬來貘「星星」，沈委員根本只是在肯定台北市政府一直以來在做的事。
葉向媛指出，沈委員立場前後矛盾，這次說「從來不反對交流」，4月底受訪被問到是否會取消雙城論壇時，毫不猶豫的回答「當然」、「雙城論壇不但不必要，很多時候都是造成滲透的破口」。態度反覆公然欺騙市民，已陷入誠信危機。
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