綠委轟在野封殺無人載具條例 白酸：「綠」能產業殷鑑不遠

藍白今在立法院會聯手，將民進黨立委鍾佳濱提出的「無人載具產業創建特別條例」草案，退回程序委員會。鍾佳濱表示，台中市長盧秀燕才公開說，盼將台中打造為無人機產業重鎮，多名台中藍委也表態支持，如今卻如此。民進黨團書記長范雲則說，為何跟無人機有仇？民眾黨團則批，民進黨的「綠能產業」殷鑑不遠。

鍾佳濱表示，1987年台積電成立，造就台灣當前蓬勃發展的半導體產業，未來AI時代，台灣有台積電等護國神山，讓經濟發展得以一日千里。台灣無人載具產業前景看好，產業值明年上看2500億美金，美國各大廠近期都來台尋求無人機供應鏈合作，工研院昨天也跟美國的Green UAS（綠色無人機系統）」要談發展無人載具的規格認證。

鍾佳濱說明，台灣當前受船舶法、民用航空法等限制，無人載具缺乏空海域可實測，因此希望透過無人機專法快速排除限制，讓相關供應鏈有實際測試場域，進而幫助廠商成為國際大廠，沒想到在藍白都說要挺台灣無人機情況下，卻又封殺這樣一部專法。

民進黨立委陳冠廷也說，近期立法院通過的國防特別條例，沒有無人載具、反制無人載具、AI輔助指揮控制系統等，原本希望藉由鍾佳濱的提案，由經濟部主導、國防部從旁輔助發展，以「軍民共用」方式補足無人載具缺口，可惜沒被在野黨納入考量。

陳冠廷指出，台中、嘉義都是未來生產無人載具的重要基地之一，從中彰投到雲嘉南是完整廊帶，國、眾封殺此部專法，傷害到的是這些區域，重點不是誰提出，如果覺得不夠完備，呼籲盡快提出版本來振興無人機產業，讓台灣有辦法面臨接下來的挑戰。

范雲表示，不管藍白同不同意，都應該有合理被一讀的機會，如今等於條例完全沒辦法在立法院掛號註冊，讓大家好好討論，藍白口口聲聲說支持，議事卻封殺，而黨團協商時，藍白黨團幹部也說不出任何理由，藍白政黨有必要告訴大家，為什麼跟無人機好像有仇，連條例一讀機會都不給。

民眾黨團回應，鍾佳濱口口聲聲稱要協助產業突破限制，但該草案規劃五年期特別預算，直接排除「預算法」對舉債的限制，連預算上限都不寫，等於撬開國庫大門，把全民當成無限提款機。

民眾黨團表示，草案明定施行期間為五年，且得經國會同意延長，直接跨越現任立委任期，等同於用本屆國會的決定，限制新一屆國會的監督與審查權，退回剛好而已。民進黨竟還反過來要求在野黨「交代退回理由」？真正應該向國人交代的，是民進黨竟敢公然提出一部違反財政紀律、充滿黑箱疑慮的法案，還試圖強行闖關。

民眾黨團說，國會不是橡皮圖章，產業發展更不能成為掩護黑箱與揮霍的藉口，民進黨的「綠能產業」殷鑑不遠。面對這樣一部將國庫外包、將機制掏空、將民意綁架的法案，退回不是選擇，而是責任。