議員疑黑腳企鵝改換白手長臂猿「政治考量」？林奕華：是專業評估

雙城論壇簽訂合作備忘錄，上海2隻小貓熊預計明天抵台，但台北原本要送出的黑腳企鵝，上海動物園以園內黑腳企鵝基因多樣性足夠，改以白手長臂猿替代。台北市議員何孟樺認為，背後有不可告人的政治考量；北市副市長林奕華則表示，是雙方動物園的專業評估。

何孟樺指出，中方拒絕了黑腳企鵝，可是黑腳企鵝的需求，是2024年的6月11日便由上海、台北雙方確認，當年12月17日簽訂的「小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」明載。上海方去年3月提出的動物交換協議草案，也明確提及黑腳企鵝需求。

他說，台北上海雙方簽署協議後，北市在去年7月提出相關申請，中央在去年9月8日前，也已經提供輸出許可證與華盛頓公約輸出許可。動物園更為此取得歐洲動物園暨水族館協會（EAZA）異地保育計畫的輸出許可。

何孟樺表示，台灣為中方的需求努力準備，可以說是「萬事具備，只欠東風」，只要中方點頭，台灣就可以配合輸出。沒想到，中方不僅在去年9月22日放話雙城論壇延期，是源自黑腳企鵝檢疫受阻。如今更是以「繁殖狀況良好」，否定了北市動物園過去一年的輸出準備。

何孟樺表示，林奕華說上海以「繁殖狀況良好」而修改需求，這完全是違背動物園專業的無理藉口，否定過去雙方兩年間的討論與準備，不只是羞辱，更說明背後有不可告人的政治考量。如果北市府對此全盤接受，更說明了MOU根本無須雙城論壇便可簽訂，雙城論壇跟MOU完全可以是兩件事，且去年雙城論壇的延宕，根本不是MOU所造成。

林奕華下午受訪指出，其實有關於動物園之間的合作，不管是跟上海，或是跟其他國家的動物園，都是一樣的狀況，都是回歸專業，由每個動物園根據需求，可能專長、跨物種的需要，互相磋商，所以其實對動物園界來講，這是很稀鬆平常的事情，大家就是保持溝通跟討論，所以這次有關於物種的調整，也都是回歸到雙方動物園自己在專業上面的評估而做的決定。