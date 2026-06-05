沈伯洋指雙城論壇是交流「地板」非天花板？蔣萬安：去問陸委會

針對台北上海雙城論壇，民進黨台北市長參選人沈伯洋今受訪指出，雙城論壇應該是交流的「地板」，而不是「天花板」。對此，台北市長蔣萬安下午受訪指出，雙城論壇經過陸委會核准，民進黨的朋友可以好好去問一下陸委會。

另針對台北、上海雙城論壇2025年簽署合作備忘錄（MOU），由台北動物園以黑腳企鵝與上海動物園交換小貓熊，2隻小貓熊預計明天抵達台灣。沈伯洋也說，動物保育交流本來就是國際間常見合作模式，台灣與世界各國都有相關交流，不應被侷限於特定政治框架，更不需要設下政治前提。

蔣萬安下午赴議會總質詢受訪指出，雙城論壇都有具體的成果，大家也看到包括像小熊貓來，進行動物物種的交流，也都是一直秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則來進行，也經過陸委會的核准，所以民進黨朋友可以好好去問一下陸委會。

另外，民進黨也質疑，關於與日本交流交換的小熊貓「茜茜」，好像有差別待遇，沒有特別的宣傳？蔣萬安說，台北市立動物園一直都跟各個城市進行動物物種的交流，這非常的重要，延續生命的多樣性。所以，議員肯定我們跟日方的交流，日本小熊貓前來是一個具體的成果，同樣也應該用一致的標準跟公平對待上海的小熊貓來到台北。

至於台北市議員簡舒培指小貓熊是北京為選舉備的政治道具，蔣萬安說，已講過很多次，這就是跟各個城市進行各種動物物種的交流，過去到現在都一直持續在做，因為要進行相關基因的多樣性，讓生命的延續，同時也讓孩子能夠更了解生命教育的意義，所以這非常重要「我們一直在做」。